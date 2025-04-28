رئيس الشباك يعلن موعد استقالته

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رئيس الشباك يعلن موعد استقالته
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، الاثنين أنه سيغادر منصبه في 15 حزيران/ يونيو، بعد أسابيع من التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سبق أن طلب إقالته.
وقال بار في بيان "بعد 35 عاما من الخدمة، وبهدف السماح بعملية منظمة لتعيين خلف دائم وانتقال مهني، سأنهي مهماتي في 15 حزيران/ يونيو 2025".
وقال بار في بيان "بعد 35 عاما من الخدمة، وبهدف السماح بعملية منظمة لتعيين خلف دائم وانتقال مهني، سأنهي مهماتي في 15 حزيران/ يونيو 2025".
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