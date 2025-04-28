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رئيس الشباك يعلن موعد استقالته

رئيس الشباك يعلن موعد استقالته

2025-04-28 03:14:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، الاثنين أنه سيغادر منصبه في 15 حزيران/ يونيو، بعد أسابيع من التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سبق أن طلب إقالته.
وقال بار في بيان "بعد 35 عاما من الخدمة، وبهدف السماح بعملية منظمة لتعيين خلف دائم وانتقال مهني، سأنهي مهماتي في 15 حزيران/ يونيو 2025".

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