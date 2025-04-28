ستراتجيكس: قرار حظر الجماعة: يد القانون ضد الأفكار العابرة للوطنية

MENAFN - Amman Net) >تتناول الورقة، قراءة في قرار حظر الحكومة الأردنية للجماعة في 23 أبريل 2025، استجابة لمخاوف أمنية متزايدة بعد اكتشاف خلايا مرتبطة بها تخطط لتهديد الأمن القومي الأردني. وتطرح الورقة ثلاثة مسارات محتملة لما بعد قرار الحظر: فإما استمرار الحظر على الجماعة فقط، أو توسيعه ليشمل حزب جبهة العمل الإسلامي، أو اجتثاث الكيانين بالكامل، مع تسليط الضوء على التحديات القانونية والأمنية المرتبطة بكل خيار.



دخلت العلاقة بين الدولة والجماعة المحظورة منعطفًا جديدًا، بعدما أعلنت الحكومة الأردنية عن حظر الجماعة في 23 أبريل 2025، ومنع كافة أنشطتها أو الانتساب إليها أو الترويج لأفكارها، ما تبعته إجراءات لتطويق مقراتها ومصادرة وثائقها، وتفعيل لجنة مصادرة ممتلكاتها. وجاء ذلك في تطبيق عملي لقرار سابق اعتبر الجماعة مُنحلة وغير شرعية في يوليو 2020. وتأتي هذه الإجراءات بعدما كشفت دائرة المخابرات العامة في 15 أبريل 2025 عن خلايا مرتبطة فكريًا وتنظيميًا بالجماعة، كانت تُخطط وتستعد لاستهداف الأمن القومي الأردني. وهي حادثة جددت المخاوف حول أنشطة الجماعة المنحلة وتوجهاتها وأجندتها، خاصة في ضوء الاضطراب الذي يُحيط بالأردن وتشهده المنطقة. وفي الواقع، جاءت إجراءات الحكومة استجابة لتطورات أمنية، إلا أنها أغلقت مسارًا ممتدًا من تحركات الجماعة الداخلية وشبكة من التعاملات والعلاقات الخارجية، التي كانت تسعى من خلالها للعبث في المعادلة المحلية، واستغلال موقع الأردن الجغرافي في المنطقة.

يعتبر قرار الحظر تفعيلاً لقرار قضائي صدر عن محكمة التمييز عام 2020، بعدما تبين أن الجماعة لا تتماشى مع شروط ترخيص الجمعيات الخيرية المنصوص عليها في قانون الجمعيات الأردني المعدل عام 2014. وفي عام 2021، تم تشكيل لجنة مكلفة بحل الجماعة وحصر موجوداتها ومصادرة ممتلكاتها، وهي اللجنة التي وجهت الحكومة مؤخرًا بتسريع عملها. وخلال تلك الفترة، منحت الدولة الجماعة المحظورة فرصة لتصويب أوضاعها القانونية، والعودة إلى الجانبين الخيري والدعوي من عملها. وجاء تفعيل هذا القرار الأخير نتيجة لمقاربة أمنية وليست سياسية.

وقد جاء الحظر بعد أيام من إعلان قوات إنفاذ القانون القبض على "خلايا الفوضى" التي كانت تعمل على تصنيع السلاح واستخدامه للإضرار بالأمن القومي الأردني، وتحويل الضالعين فيها، والبالغ عددهم 16 شخصًا، إلى محكمة أمن الدولة. وبالرغم من أن الأردن شهد عبر تاريخه محاولات سابقة لاستهداف أمنه واستقراره، إلا أن تلك المحاولات أبرزت جانبًا من التهديدات الناشئة، والنطاق الأوسع من المخاطر المرتبطة بالجماعة المحظورة، بما تضمنته من تطورات غير مسبوقة، من بينها: عدم ارتباطها في مجريات الحرب في قطاع غزة، حيث تتابع قوات إنفاذ القانون أنشطة الخلايا منذ عام 2021، وهو العام الذي أكدت الحكومة على أهميته. إلى جانب انخراط الضالعين ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة عن بعضها، متمثلة في أربع قضايا رئيسة شملت محاولة تصنيع الأسلحة داخل الأردن، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية ومتفجرات شديدة الانفجار تم تهريبها من الخارج، مع إخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، إلى جانب وجود مشروع لتصنيع الطائرات المسيرة بالاستعانة بأطراف خارجية. إضافة إلى قضية تجنيد وتدريب عناصر داخل وخارج المملكة، وتحديدًا في لبنان.

وفي الواقع، جاءت حادثة "خلايا الفوضى"، كما أطلق عليها إعلاميًا، لتكشف عن ازدواجية عمل الجماعة بين النشاط العلني والعمل الخفي، سواء على الصعيدين الفكري أو التنظيمي. خاصة أن حوادث سابقة أكدت تلك الازدواجية، من بينها إحباط الأجهزة الأمنية محاولة تهريب أسلحة إيرانية عبر سوريا، أعلن عنها في مايو 2024، أُرسلت إلى خلية تتبع للجماعة المحظورة، ولها صلات مع حركة "حماس" بهدف تنفيذ أعمال تخريبية. بالإضافة إلى عملية إطلاق النار التي نفذها اثنان من أفرادها في جنوب البحر الميت في 18 أكتوبر 2024، وهي الحادثة التي تطلب تنفيذها دعمًا لوجستيًا، فاقم شكوك المراقبين حول دور تنظيمي أوسع وراءها. إذ اتبع المنفذان ممارسة معهودة لدى منتسبي المنظمات الإسلامية المسلحة والإرهابية، فقد استخدم كلاهما كُنى وقاما بتلاوة الوصايا في مقطع مصور، بالإضافة إلى قدرتهما على تجاوز الحدود المحمية بشدة، وحيازة السلاح وإتقان استخدامه وإصابة جنديين إسرائيليين. وقد تزامن كل ذلك في ظل تعامل الأجهزة الأمنية مع حوادث أخرى مشابهة، منها قضية متفجرات "ماركا الجنوبية" التي ضبطت في 19 يونيو 2024، تبعها الكشف عن موقع آخر لتخزين المتفجرات في منطقة أبو علندا في 24 يونيو. ومن قبل، نفذ أحد سائقي الشاحنات الأردنية في 8 سبتمبر 2024 عملية إطلاق نار في معبر اللنبي، وقد كشفت التحقيقات ارتباطه بالأيدولوجية "السلفية الجهادية". وقد لاقت عمليته تلك مباركة من قبل الجماعة المحظورة حينها.

جاء القرار بعد يوم من مطالبة حركة حماس بالإفراج عن عناصر "خلايا الفوضى"، في بيان نُظر له على نطاق واسع باعتباره تدخلاً في الشؤون الداخلية والأمنية الأردنية. وأعاد إلى الواجهة قضية العلاقة بين الجماعة المحظورة وحركة حماس، التي أُغلقت مكاتبها في الأردن عام 1999 نتيجة أنشطة وممارسات تُخالف القانون، من بينها محاولتها إنشاء تنظيم غير شرعي وضبط أسلحة بحوزة أفراد مرتبطين بها. ومن الواضح أن تلك العلاقة قد عادت لتُشكل تهديدًا أمنيًا على الأردن، كما تبين من مواقف الجماعة المحظورة خلال الحرب، وخطابها التعبوي الذي دفع في عدة مرات لمواجهات مباشرة بين أفرادها وأجهزة الأمن العام، بالإضافة إلى التنسيق المشترك بينهما للحراك والاحتجاجات في الشارع الأردني.

وبشكل عام، بات ملحوظًا خطاب حركة "حماس" الموجه للأردن، سواء بمحاولات قادتها كمحمد الضيف وخالد مشعل وأبو عبيدة، التأثير على الشارع الأردني، ودعواتهم التحريضية للمواطنين الأردنيين للانخراط في "طوفان الأقصى" كما تطلق حماس على الحرب. ففي 29 مارس 2024، وجه رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل خطابًا عبر الفيديو أثناء فعالية أقامتها الجماعة غير الشرعية، دعا فيه الأردنيين للنزول إلى الشوارع بالملايين. وتوجيه الناطق العسكري لحماس أبو عبيدة رسائل سياسية وعسكرية إلى الشارع الأردني، من بينها وصفه للبلاد بـ"الجبهة الأردنية" في عدة خطابات، واعتباره الساحة الجماهيرية الأردنية "أهم الساحات". وقد راهنت الحركة على الجماعة المحظورة في ترجمة خطابها ميدانيًا، والتي استطاعت توجيه الاحتجاجات من "العفوية" إلى "التحريضية". فقد سيطر خطاب "حماس" على هتافات المحتجين، قبل أن تتجاوز "الخطوط الحمراء" في الإساءة إلى قيادة الدولة والمؤسسات الأمنية، وتخريب الممتلكات العامة والاحتكاك مع رجال الأمن العام. وقد وصلت حداً غير مسبوق مع توافر معلومات عن "اتصالات خارجية" -مصدرها إيران على ما يبدو- تدفع الشارع الأردني للتصعيد ضد الدولة والنظام السياسي في أعقاب الاحتجاجات في منطقة الرابية في مارس 2024، وتزايد نشاط الحسابات الخارجية على منصات التواصل الاجتماعي، الداعية للمشاركة في تلك الاحتجاجات. وهو ما دفع الأمن العام لإصدار بيان في 31 مارس 2024، أكد وقوع تجاوزات وإساءات، ومحاولات للاعتداء على رجال الأمن العام في بعض الوقفات والتجمعات.







وبشكل عام، حاولت الجماعة المحظورة إظهار مساحة عمل مستقلة لها خارج إطار الدولة وحدود مراقبتها. فمن جهة، استمرت في دعواتها للعامة للتوجه إلى الحدود الغربية ومناطق الأغوار، والتي كان آخرها في 11 أبريل 2025، بالرغم من تأكيد وزارة الداخلية عدم السماح بذلك منذ 13 أكتوبر 2023. وفي الساعات الأولى من حادثة إطلاق النار جنوب البحر الميت، سارعت إلى إعلان انتساب منفذيها للجماعة، قبل أن تنفي صلتها، ثم مباركتها، دون انتظار لمعلومات أو بيان الجهات المختصة التي فضلت متابعة تلك التطورات قبل إصدار بيانها.

وبشكل أوسع، أصبح ملحوظًا أن الجماعة المحظورة لا تؤمن بفكر الوطن، مقابل فكرها العابر للوطنية والجغرافيا، خاصة مع التقاطع والتداخل بين تحركاتها واستراتيجية "وحدة الساحات" الإيرانية، التي حاولت منذ اليوم الأول للحرب جر الجغرافيا الأردنية إلى الصراع. وتفاقمت التهديدات المحيطة بالبلاد، إذ ارتفعت وتيرة محاولات تهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات من جنوب سوريا إلى الأردن، بالإضافة إلى التهديد الذي شكلته الأجسام الطائرة (صواريخ باليستية وطائرات مسيرة) التي يطلقها الحوثيون من مواقع سيطرتهم في اليمن، أو الفصائل المسلحة العراقية، فوق الأجواء الأردنية، والتي سقط عدد منها في الأراضي الأردنية. إلى جانب التهديد الذي لا يقل أهمية، المتمثل في الخطاب المناهض الموجه مباشرة نحو الأردن، حيث اتهمت بفتح أراضيها لتزويد الولايات المتحدة الجيش الإسرائيلي بالأسلحة والطائرات الإسرائيلية للتزود من الوقود جواً، ثم اتهمت بالمشاركة في جسر بري ينقل البضائع من الموانئ الإماراتية إلى الأردن وصولاً لإسرائيل. بالإضافة إلى اتهام جهات من ما يسمى بمحور المقاومة الأردن بالتصدي لمحاولات تهريب السلاح إلى الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، ثم اتهمت بالتصدي للضربة الإيرانية التي انتهكت بها طهران سيادة سماء المملكة لحماية إسرائيل. وقد حاولت إيران دعم خطابها ذلك بإجراءات ميدانية، من بينها احتشاد المئات من أفراد الحشد الشعبي وسرايا السلام عند معبر طريبيل الحدودي بين الأردن والعراق، للدعوة إلى فتح طريق نحو الحدود الأردنية الإسرائيلية. وفي الأول من أبريل 2024، أصدر المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراقية، أبو علي العسكري، بيانًا ذكر فيه أن "المقاومة الإسلامية في العراق أعدت عدتها لتجهيز الأشقاء من مجاهدي المقاومة الإسلامية في الأردن بما يسد حاجة 12,000 مقاتل"، وتهديدات إيران في أبريل 2024 بأن "الأردن سيكون الهدف التالي" في حال مشاركته بأعمال صد الضربات الإيرانية.

وفيما يبدو فإن الجماعة المحظورة قد تفاعلت مع تلك التحركات، بالرغم من أن تفاعلها ذلك لم يصل إلى درجة الانخراط المباشر في الحرب كما في حالة "الجماعة الإسلامية" في لبنان، إلا أنه لم يقل أهمية عنها، سواء من خلال انخراطها في عمليات تهريب المال والسلاح وحيازته وتخزينه داخل الأردن، أو تقديم الدعم السياسي والإعلامي وتحشيد الشارع ضد الدولة، ثم تنفيذ "عمليات فردية" في 18 أكتوبر 2024، وصولاً إلى "خلايا الفوضى" التي شاركت أطراف في لبنان ربما من حركة حماس أو الجماعة الإسلامية في تدريبهم وتمويلهم.

إن رسم مسارات الخطوة أو المرحلة القادمة يعتمد بشكل أساس على التحقيقات الأمنية وما ينكشف لدى الأجهزة الأمنية من أنشطة مشبوهة للجماعة غير الشرعية، ومدى ارتباط حزب جبهة العمل الإسلامي بها. لا سيما أن الجماعة المحظورة سارعت إلى إتلاف كميات كبيرة من الوثائق في مقارها في ليلة الإعلان عن "خلايا الفوضى". مع ذلك، تكاد مسارات المرحلة القادمة تنحصر في ثلاثة، هي: توقف الحظر في إطار الجماعة المحظورة، أو امتداد الحظر نحو ذراعها السياسي "الحزب" إذا ما ثبت تورطه، أو أن تتسع الحلقة نحو اجتثاث كليهما كليًا. ويطرح تطور تلك المسارات سلسلة من الإشكاليات والتحديات.

فمن شأن توقف الحظر عند حد الجماعة ، وبقاء حزب جبهة العمل مُرخصًا وفاعلاً، أن يخلق ديناميكيات جديدة في شكل العلاقة بينهما. إذ يُدرك الحزب أن الجماعة المحظورة تُشكل ظهيرًا أساساً له، ولها دور رئيس في حملاته الانتخابية واختيار مرشحيه، وهو الانعكاس لحجم الجماعة المحظورة في الشارع، خاصة وأن عدد أعضاء الحزب لا يتعدى 1230 عضوًا. وبذلك، يجد الحزب نفسه أمام خيارات محدودة، أولها النأي بنفسه عن التطورات الجارية، وفصل ارتباطه بشكل حقيقي وكلي عن الجماعة المحظورة، ويعتبر هذا الخيار إجراءً قانونيًا سليمًا وتقويمًا لمسار الحزب وسمعته، ولكن يترتب عن ذلك إضعاف حجم الحزب وقوته، إذ سيفقد القواعد الانتخابية التقليدية للجماعة المحظورة، وقدرته على التعبئة والتحشيد، وحتى تمويل حملاته الانتخابية، وغير ذلك من الأدوار التي كانت الجماعة المحظورة تقوم بها.

لكن هناك احتمال أن يلجأ الحزب إلى الالتفاف حول قرار الحظر، بأن يعمل بشكل صامت على استيعاب المتعاطفين والمؤيدين وأفراد الجماعة المحظورة غير الضالعين في قضايا أمنية بين صفوفه، سواء كان ذلك بالانتساب رسميًا إلى الحزب، أو من خلال فتح قنوات تواصل بديلة معهم عن الجماعة المحظورة. وفي الحالتين، يمكن رصد ذلك من خلال متابعة مستوى تضخم عدد الأعضاء في الحزب مع مرور الوقت، أو التغيرات التي سوف يجريها على هيكله القيادي، ليضم شخصيات لها ارتباطات شعبية خاصة بين الفئات الشبابية. مع ذلك، يترتب على ذهاب الحزب نحو هذا الخيار تحديات وتداعيات، في مقدمتها أن الحزب سوف يتحول إلى الحاضنة الفكرية التي أنتجت الحوادث الأمنية السابقة، ويحافظ على شبكة العلاقات الخارجية للجماعة المحظورة، وربما يحدث إحلال للجماعة المحظورة في الحزب المرخص. وهذا سيورط الحزب ويدفعه لمواجهة قوة القانون.

أما المسار الثاني، المتمثل في امتداد الحظر ليشمل الحزب إذا ما ثبت تورطه -وهو احتمال قائم مع تورط ثلاثة من منتسبيه في "خلايا الفوضى"-، فذلك يعني أن الساحة السياسية الأردنية أمام تحول جذري، ليس فحسب من جهة مصير مجلس النواب ومستقبل الحكومة، بل أيضًا في مسار الإصلاح السياسي برمته، وهو التحذير الذي سبق الإشارة له في قراءتنا للمشهد النيابي العشرين وآفاق التحديث السياسي. فإلى جانب التأثير السلبي المستمر للظروف الأمنية الإقليمية على مسارات التحديث والإصلاح تاريخيًا، فإن تمثيل الحزب ومشاركته في مسار التحديث، يطرح تساؤلات حول جدوى استكمال ذلك المسار، أو الذهاب نحو خيارات بديلة لإدارة الساحة السياسية مستقبلاً.







من جهة أخرى، تغيب الخطوط الفاصلة بين اتجاهات التيارات الإسلامية عامة، وتحديدًا ما يُعتبر محافظًا أو وسطيًا أو معتدلًا أو يميل نحو الليبرالية، وقد تشكلت العديد من الأحزاب الإسلامية الفاعلة في الساحة الأردنية عبر سلسلة من الانشقاقات التاريخية عن الجماعة المحظورة، وتكمن مخاوف تلك المقاربة في مسألتين: الأولى بذهاب أفراد من الجماعة المحظورة والحزب لتأسيس أحزاب سياسية مرخصة، أو جمعيات أو مؤسسات مجتمع مدني، والثاني بمحاولة أفرادها الانتساب إلى الأحزاب السياسية الإسلامية المرخصة، وذلك الانتساب قد يكون بهدف المشاركة السياسية وتصويب الأوضاع أو بهدف اختراق تلك الأحزاب بصمت.

أما المسار الثالث المتعلق باتساع الحلقة نحو اجتثاث كليهما كليًا ، فيبدو الأكثر تعقيدًا، ففي حين يُعتبر هذا المسار، هو أقصى خيار لحسم قضية الجماعة المحظورة ووجودها في الشارع، بحيث يمتد ليشمل مختلف المستويات الفكرية والثقافية والتربوية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية والسياسية، إلا أن الاجتثاث يُحاط بعدة إشكاليات؛ من بينها الحاجة إلى أرضية قانونية واضحة، خاصة وأن الجماعة المحظورة توغلت عبر 80 عامًا من عمرها في النسيج الاجتماعي الأردني. ولذلك فإن إصدار قانون خاص بشأن الاجتثاث من شأنه تنظيم تلك المسألة، بالتوازي مع تفادي التجاوزات وبالحفاظ على الساحة السياسية نشطة وفاعلة. لكن ذلك لا يعني أن المقاربة القانونية كافية في هذا المسار، إذ اتضح أن التيارات المتشددة في الجماعة المحظورة قد اتجهت بالفعل إلى العمل في الظل، وحيازة السلاح والتخطيط لاستخدامه ضد الدولة. وذلك في الواقع ما أشارت له بيانات الجماعة في الخارج، كما جاء بدعوة تيار التغيير -التابع لفرع الجماعة في مصر- الجماعة المحظورة في الأردن للمواجهة وحمل السلاح في وجه الدولة، وذلك يعني أن خيار التزام جميع أعضاء الجماعة المحظورة وأفرادها بالقانون والتعليمات الصادرة من الدولة مشكوك فيه، ومن المحتمل أن يتجهوا إلى تكثيف العمل السري الذي مارسته فروع الجماعة في الخارج، لا سيما في مصر في فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، ثم بعد ثورة 30 يوليو عام 2013، وكذلك الحال في سوريا في ثمانينات القرن الماضي والجزائر في تسعينات القرن الماضي. وذلك يعني أن المقاربة الأمنية والاستخباراتية ستبقى نشطة وفاعلة ضد فلول الجماعة المحظورة المتشددين ومستوى تواصلهم وارتهانهم لأجندة فروع التنظيم الدولي والدول الإقليمية المعنية ببقائهم ودوام نشاطهم.

وأخيرًا؛ جاءت إجراءات الدولة ضد الجماعة غير الشرعية بعدما استنفذت الدولة كل الحلول السلمية وتصرفت وفقًا للقانون، بعد سلسلة من المواقف والتحركات التصعيدية لـ "الجماعة المحظورة" التي وضعتها في إطار التهديدات المباشرة ضد الأمن الوطني الأردني، والذي يُعتبر خطًا أحمر لا يمكن التساهل معه أو السماح بتجاوزه. خاصة أن تحركاتها تلك جاءت متسقة مع المواقف المناهضة والمعادية للبلاد، التي تمثل إيران مصدرها الرئيس.



