تمكين تشيد بإلغاء شرط الإجازة المسبقة للعامل الوافد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 نيسان (بترا)- أشادت "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" بإقرار مجلس الوزراء النظام المعدل لرسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لعام 2025، وإلغاء شرط حصول العامل الوافد على إجازة من وزارة العمل في حال رغبته في مغادرة الأردن مؤقتًا خلال فترة سريان تصريح العمل.

وقالت "تمكين" في بيان اليوم الاثنين، إن هذا التعديل يمثل خطوة نحو تنظيم سوق العمل الأردني، وتوفير بيئة عمل لائقة تحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية من عمّال وأصحاب عمل، مشيرة إلى أن التعديلات ستسهم في تحسين ظروف العمل للعمّال غير الأردنيين، وتعزيز شفافية الإجراءات المتعلقة بتصاريح العمل.

وأضافت أن التعديل الجديد يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال إلغاء اشتراط الحصول على إذن من وزارة العمل لمغادرة البلاد، ما يسهّل تنقل العمال الوافدين، ويقلل من تعقيدات بيروقراطية كانت تمثل عائقًا سابقًا.

وأكدت تمكين أن هذا التعديل يتماشى مع الالتزامات الدولية، لا سيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل حق الأفراد في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم الأم، معتبرة أن حرية التنقل جزء أصيل من حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن التعديل من شأنه تمكين العمال الوافدين من زيارة عائلاتهم أو تلبية احتياجاتهم الشخصية بشكل أسرع، لا سيما في حالات الطوارئ، ما يعزز من احترام حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في التشريعات العمالية، خاصة فيما يتعلق بالحق في الحصول على إجازة دون شروط معقدة.

ولفتت إلى أن تخفيض رسوم تصاريح العمل من 2250 دينارًا إلى 1500 دينار يشكل حافزًا لاستقطاب العمالة المتخصصة إلى الأردن، ما يزيد من تنافسية السوق الأردني مقارنة بالأسواق الإقليمية.

وأوضحت أن هذا التخفيض يخفف الأعباء المالية عن الشركات ويشجع على توظيف الكفاءات، كما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وفي سياق متصل، ثمّنت "تمكين" تنظيم عمل العاملين في العمارات السكنية عبر منحهم تصاريح عمل رسمية، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم في تصويب أوضاعهم القانونية وحمايتهم من انتهاك حقوقهم العمالية، إلى جانب تمكينهم من المطالبة بحقوقهم والاستفادة من الخدمات القانونية.

--(بترا)

رح/م ف/ف م

28/04/2025 21:26:10