تنشيط السياحة تشارك في المعرض الدولي للسياحة في الجزائر

تنشيط السياحة تشارك في المعرض الدولي للسياحة في الجزائر
عمان 28 نيسان (بترا)- شاركت هيئة تنشيط السياحة، بالتعاون مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية، في فعاليات المعرض الدولي للسياحة، السفر والنقل (SIAHA)، الذي أقيم في ولاية وهران بالجزائر في الفترة من 23 إلى 26 نيسان.
وبحسب بيان للهيئة، اليوم الاثنين، تأتي هذه المشاركة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتسويق السياحة الأردنية على مستوى العالم، حيث يُعد المعرض من أبرز الفعّاليات السياحية في الجزائر، ويَجمَع مختلف الشركات والمؤسسات السياحية والطيران من مختلف دول العالم.
وقال مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن السوق الجزائري يمتاز باهتمامه المتزايد بالتجارب السياحية المتنوّعة التي يقدّمها الأردن، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط السياحية بين البلدين، خاصة وأن الهيئة تسعى باستمرار لفتح آفاق جديدة من التعاون والتبادل السياحي مع دول المنطقة، وذلك في ضوء الرصيد الكبير الذي يمتلكه الأردن من معالم سياحيّة تُلبي اهتمامات السائح الجزائري.
وأضاف أن مشاركة الهيئة هذا العام في المعرض تأتي لتأكيد اهتمام المملكة بتعزيز حضورها في السوق الجزائري، الذي يُعد من الأسواق المهمة للسياحة الأردنية.
وأبدى زوّار الجناح الأردني، اهتماما خاصا بالتنوّع الكبير الذي يُقدمه المنتج السياحي الأردني، بما في ذلك السياحة العلاجية، الاستشفائية، الدينية، والتاريخية.
يشار إلى أن المعرض الدولي للسياحة في الجزائر يمثل منصة مهمة لاجتماع الخبراء والمختصين في قطاع السياحة، ويهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الوجهات السياحية العالمية، بما في ذلك الأردن الذي أثبت نفسه كوجهة سياحية عالميّة في المنطقة.
--(بترا)
ح خ/م ف/ف م
28/04/2025 21:19:26
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