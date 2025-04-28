تنشيط السياحة تشارك في المعرض الدولي للسياحة في الجزائر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 نيسان (بترا)- شاركت هيئة تنشيط السياحة، بالتعاون مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية، في فعاليات المعرض الدولي للسياحة، السفر والنقل (SIAHA)، الذي أقيم في ولاية وهران بالجزائر في الفترة من 23 إلى 26 نيسان.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الاثنين، تأتي هذه المشاركة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتسويق السياحة الأردنية على مستوى العالم، حيث يُعد المعرض من أبرز الفعّاليات السياحية في الجزائر، ويَجمَع مختلف الشركات والمؤسسات السياحية والطيران من مختلف دول العالم.

وقال مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن السوق الجزائري يمتاز باهتمامه المتزايد بالتجارب السياحية المتنوّعة التي يقدّمها الأردن، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط السياحية بين البلدين، خاصة وأن الهيئة تسعى باستمرار لفتح آفاق جديدة من التعاون والتبادل السياحي مع دول المنطقة، وذلك في ضوء الرصيد الكبير الذي يمتلكه الأردن من معالم سياحيّة تُلبي اهتمامات السائح الجزائري.

وأضاف أن مشاركة الهيئة هذا العام في المعرض تأتي لتأكيد اهتمام المملكة بتعزيز حضورها في السوق الجزائري، الذي يُعد من الأسواق المهمة للسياحة الأردنية.

وأبدى زوّار الجناح الأردني، اهتماما خاصا بالتنوّع الكبير الذي يُقدمه المنتج السياحي الأردني، بما في ذلك السياحة العلاجية، الاستشفائية، الدينية، والتاريخية.

يشار إلى أن المعرض الدولي للسياحة في الجزائر يمثل منصة مهمة لاجتماع الخبراء والمختصين في قطاع السياحة، ويهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الوجهات السياحية العالمية، بما في ذلك الأردن الذي أثبت نفسه كوجهة سياحية عالميّة في المنطقة.

--(بترا)

ح خ/م ف/ف م

28/04/2025 21:19:26