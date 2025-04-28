العلوم التطبيقية الثانية عالمياً بهاكاثون نيويورك في الحوسبة الكمية
عمان 28 نيسان (بترا)- تُوّج طلبة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة محمد أبو الرب، سفيان عمر وشهد جودة بفريق EnergetiQ بالمركز الثاني عالمياً على مستوى الفرق العالمية المشاركة في النسخة الرابعة عشر لهاكاثون جامعة نيويورك، والتي تنظمها جامعة نيويورك العالمية، رافعين راية الأردن وراية جامعتهم عالياً بين الدول المشاركة.
جاء ذلك بعد تأهل 5 طلاب من كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة من أصل 6 طلاب على مستوى الأردن، في إنجاز نوعي جديد يضاف لإنجازات الكلية والجامعة في مسيرتها للمرحلة النهائية لهاكاثون جامعة نيويورك فرع أبوظبي لطلبة الجامعات على مستوى العالم، حيث تتمثل مسابقة هذا العام بتنافس الطلبة بتطوير برمجيات تحل مشاكل المجتمع باستخدام الحوسبة الكمية Quantum Computing على مدار 3 أيام.
يشار إلى أن هاكاثون جامعة نيويورك أبوظبي عبارة عن ماراثون برمجة مكثف لمدة 3 أيام، يجتمع خلاله أساتذة علوم الكمبيوتر الدوليين المشهورين، ومؤسسو الشركات الناشئة الناجحة، ومهنيو التكنولوجيا، ورؤساء المشاريع في جامعة نيويورك لقيادة فرق من طلاب علوم الكمبيوتر الموهوبين من جميع طلبة الجامعات في أنحاء العالم.
--(بترا)
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28/04/2025 20:50:26
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