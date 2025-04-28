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العلوم التطبيقية الثانية عالمياً بهاكاثون نيويورك في الحوسبة الكمية

العلوم التطبيقية الثانية عالمياً بهاكاثون نيويورك في الحوسبة الكمية

2025-04-28 03:10:00
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 نيسان (بترا)- تُوّج طلبة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة محمد أبو الرب، سفيان عمر وشهد جودة بفريق EnergetiQ بالمركز الثاني عالمياً على مستوى الفرق العالمية المشاركة في النسخة الرابعة عشر لهاكاثون جامعة نيويورك، والتي تنظمها جامعة نيويورك العالمية، رافعين راية الأردن وراية جامعتهم عالياً بين الدول المشاركة.
جاء ذلك بعد تأهل 5 طلاب من كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة من أصل 6 طلاب على مستوى الأردن، في إنجاز نوعي جديد يضاف لإنجازات الكلية والجامعة في مسيرتها للمرحلة النهائية لهاكاثون جامعة نيويورك فرع أبوظبي لطلبة الجامعات على مستوى العالم، حيث تتمثل مسابقة هذا العام بتنافس الطلبة بتطوير برمجيات تحل مشاكل المجتمع باستخدام الحوسبة الكمية Quantum Computing على مدار 3 أيام.
يشار إلى أن هاكاثون جامعة نيويورك أبوظبي عبارة عن ماراثون برمجة مكثف لمدة 3 أيام، يجتمع خلاله أساتذة علوم الكمبيوتر الدوليين المشهورين، ومؤسسو الشركات الناشئة الناجحة، ومهنيو التكنولوجيا، ورؤساء المشاريع في جامعة نيويورك لقيادة فرق من طلاب علوم الكمبيوتر الموهوبين من جميع طلبة الجامعات في أنحاء العالم.
--(بترا)
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28/04/2025 20:50:26

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