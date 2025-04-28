سند يتيح التحقق من صحة الفاتورة الصادرة عن نظام الفوترة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 نيسان (بترا)- دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، جميع الشركات والمنشآت والمؤسسات إلى ضرورة التأكد، واستكمالًا لجهود تمكينها، من أن مشترياتها من السلع والخدمات المحلية تتم عبر موردين ملتزمين بالانضمام إلى نظام الفوترة الوطني.

وبحسب بيان للدائرة اليوم الاثنين، شدد أبو علي على أهمية التأكد، عند شراء أي سلعة أو الحصول على أي خدمة مقابل بدل، من صدور الفاتورة عبر نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، والتحقق من وجود رمز الاستجابة السريع (QR Code) على الفاتورة.

وأوضح أبو علي أنه بالإمكان عند الحصول على أي فاتورة لقاء شراء أي سلعة أو الحصول على خدمة مقابل البدل بعد التأكد من وجود رمز الاستجابة السريع QR Code على الفاتورة التحقق من صحة الفاتورة باستخدام تطبيق سند وذلك باختيار عنوان التحقّق من المستندات الرقمية والقيام بمسح رمز الاستجابة السريع QR Code الموجود على الفاتورة، حيث سيعرض له التطبيق بشكل مباشر إذا كانت الوثيقة (الفاتورة) صحيحة أو غير صحيحة.

--(بترا)

رش/م ف/ف م

28/04/2025 19:53:32