سند يتيح التحقق من صحة الفاتورة الصادرة عن نظام الفوترة
عمان 28 نيسان (بترا)- دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، جميع الشركات والمنشآت والمؤسسات إلى ضرورة التأكد، واستكمالًا لجهود تمكينها، من أن مشترياتها من السلع والخدمات المحلية تتم عبر موردين ملتزمين بالانضمام إلى نظام الفوترة الوطني.
وبحسب بيان للدائرة اليوم الاثنين، شدد أبو علي على أهمية التأكد، عند شراء أي سلعة أو الحصول على أي خدمة مقابل بدل، من صدور الفاتورة عبر نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، والتحقق من وجود رمز الاستجابة السريع (QR Code) على الفاتورة.
وأوضح أبو علي أنه بالإمكان عند الحصول على أي فاتورة لقاء شراء أي سلعة أو الحصول على خدمة مقابل البدل بعد التأكد من وجود رمز الاستجابة السريع QR Code على الفاتورة التحقق من صحة الفاتورة باستخدام تطبيق سند وذلك باختيار عنوان التحقّق من المستندات الرقمية والقيام بمسح رمز الاستجابة السريع QR Code الموجود على الفاتورة، حيث سيعرض له التطبيق بشكل مباشر إذا كانت الوثيقة (الفاتورة) صحيحة أو غير صحيحة.
--(بترا)
رش/م ف/ف م
28/04/2025 19:53:32
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية