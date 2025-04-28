الإفتاء: يوم غد الثلاثاء أول أيام شهر ذي القعدة

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الإفتاء: يوم غد الثلاثاء أول أيام شهر ذي القعدة
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 28 نيسان (بترا)- أعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، أن يوم غد الثلاثاء، هو غرة شهر ذي القعدة للعام الهجري 1446.
عمان 28 نيسان (بترا)- أعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، أن يوم غد الثلاثاء، هو غرة شهر ذي القعدة للعام الهجري 1446.
--(بترا)
وهـ/م ف/ف م
28/04/2025 19:44:05
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