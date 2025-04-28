حزب عزم النيابية تؤكد دعمها للقطاع الصناعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 نيسان (بترا)- قال رئيس كتلة حزب عزم النيابية، النائب أيمن أبو هنية، إن الكتلة أطلقت مبادرة "عزم بالميدان" بهدف الاطلاع على تحديات القطاع الخاص، مؤكداً دعمها للقطاع الصناعي، لأهميته في رفد الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة.

وأضاف أبو هنية خلال لقائه رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اليوم الاثنين، أن الحزب عازم على المساهمة في إيجاد قنوات اتصال مباشرة مع مختلف القطاعات الحيوية وأهمها الصناعي؛ للاطلاع على التحديات التي تواجهها، ووضع توصيات تسهم في صياغة تشريعات تضمن تنمية وتطوير السياسات الاقتصادية، بما يصب في تطوير وتنمية القطاعات الإنتاجية لزيادة مساهمتها في التشغيل.

بدوره، قال الجغبير إن اللقاء يسهم في تعزيز الشراكة بين مجلس النواب وغرف الصناعة، في ظل ظروف اقتصادية محلية وإقليمية استثنائية تتطلب التعاون والتنسيق، وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تشكل أساس مسيرة الأردن الاقتصادية والتشاركية.

وأضاف أن القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الشامل، لما يتميز به القطاع من تشابك وتداخل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.

ولفت إلى أن نحو 40 بالمئة من النمو الاقتصادي المتحقق حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، كان بفضل القطاع الصناعي، فيما كل دينار يتم إنفاقه في الصناعة يولّد نحو 2.17 دينار في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يعد الأكثر قدرة على استحداث فرص العمل وتشغيل الأردنيين، بتشكيله 21 بالمئة من القوى العاملة، وإعالته أكثر من مليون أردني وأردنية، فيما تشكل الصادرات الصناعية ما نسبته 94 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما شكلت الاستثمارات الصناعية 62 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار نهاية العام الماضي.

وناقش المجتمعون أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، باعتباره رافعة للاقتصاد الوطني، إذ شدد النواب أعضاء الكتلة على ضرورة توفير بيئة استثمارية بتسهيلات للمستثمرين، تحد من الإجراءات البيروقراطية التي تحول دون استمرارهم في مشاريعهم.

وجرى الاتفاق على تنظيم زيارات ميدانية لكتلة عزم النيابية بالتنسيق مع غرف الصناعة إلى المدن الصناعية للقاء المستثمرين الصناعيين، والاطلاع عن كثب على التحديات التي تعيق زيادة الاستثمار في هذه المدن خاصة القائمة في المحافظات.

--(بترا)

ع ن/م ف/ف م

28/04/2025 19:41:36