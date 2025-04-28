كوت ديفوار: صندوق التنمية الأفريقي يمنح قرضًا بأكثر من 18 مليون دولار لزيادة إنتاجية الأرز

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الأفريقي ، النافذة الميسرة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، في 22 أبريل 2025 في أبيدجان، على تمويل أكثر من 18 مليون دولار أمريكي للمشروع الإقليمي لتطوير سلاسل قيمة الأرز الإقليمية المرنة في غرب أفريقيا، في كوت ديفوار (REWARD-CI).

ويبلغ إجمالي تكلفة المشروع 21.44 مليون دولار، ويتم تمويله من خلال قرض بقيمة 18.6 مليون دولار من الصندوق، مع مساهمة قدرها 2.84 مليون دولار من الحكومة الإيفوارية. وسيتم تنفيذه من قبل وكالة تنمية قطاع الأرز (ADERIZ)، وهي هيئة تابعة لوزارة الزراعة والمعدات الريفية وإنتاج الغذاء.

وسيتم تنفيذ المشروع في منطقتي بيلييه وجبيكي (وسط البلاد) على مدى ثلاث سنوات وسيمكن من تطوير أنظمة إنتاج أرز مستدامة وذكية مناخيًا لضمان إنتاج كافٍ من حيث الكمية والجودة لتزويد المطاحن. ويهدف المشروع أيضًا إلى تطوير مجموعات معالجة الأرز والصناعات الزراعية وروابط السوق لتسهيل التجارة؛ لدعم الإصلاحات السياسية والتنظيمية وتنسيقها من أجل سلاسل قيمة الأرز القادرة على المنافسة مع الواردات.

وسيعزز تنفيذ هذا المشروع الأمن الغذائي والسيادة في غرب أفريقيا من خلال تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في سلاسل قيمة الأرز لزيادة الاكتفاء الذاتي من الأرز وخفض فواتير استيراد المنطقة بحلول عام 2030. كما سيهيئ المشروع أفضل الظروف لإعداد مرحلة ثانية أكثر طموحًا، التي يمكن أن تجذب الاستثمارات العامة والخاصة في سلاسل قيمة الأرز، خاصة في معالجة المنتجات الزراعية، وتوريد المدخلات، وتوفير الخدمات الزراعية والتسويق.

قالت نائبة رئيس مجموعة البنك لشؤون الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية، بيث دانفورد: "يعد هذا المشروع أحد الاستجابات التشغيلية الرائدة للبنك لتمويل اتفاقيات دول غرب أفريقيا الناتجة عن قمة داكار 2 التي نظمها الاتحاد الأفريقي والبنك بشكل مشترك في يناير 2023 بشأن موضوع : إطعام إفريقيا: السيادة الغذائية والمرونة ".

وسيستفيد من هذا المشروع بشكل مباشر نحو 1660 منتج، من بينهم 580 امرأة و415 شاب، مما يسهل حصولهم على البذور والأسمدة ومنتجات الصحة النباتية والآلات والمعدات الزراعية، فضلا عن خدمات الدعم الزراعي. وبالإضافة إلى هؤلاء أصحاب المصلحة، سيستفيد من المشروع الفاعلون الاقتصاديون في المنطقتين المستهدفتين وكذلك المجتمعات اللامركزية والهياكل اللامركزية لوزارة الزراعة والمعدات الريفية وإنتاج الأغذية.

توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).

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بشأن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية :

مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات: