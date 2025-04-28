كوت ديفوار: صندوق التنمية الأفريقي يمنح قرضًا بأكثر من 18 مليون دولار لزيادة إنتاجية الأرز
وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الأفريقي ، النافذة الميسرة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، في 22 أبريل 2025 في أبيدجان، على تمويل أكثر من 18 مليون دولار أمريكي للمشروع الإقليمي لتطوير سلاسل قيمة الأرز الإقليمية المرنة في غرب أفريقيا، في كوت ديفوار (REWARD-CI).
ويبلغ إجمالي تكلفة المشروع 21.44 مليون دولار، ويتم تمويله من خلال قرض بقيمة 18.6 مليون دولار من الصندوق، مع مساهمة قدرها 2.84 مليون دولار من الحكومة الإيفوارية. وسيتم تنفيذه من قبل وكالة تنمية قطاع الأرز (ADERIZ)، وهي هيئة تابعة لوزارة الزراعة والمعدات الريفية وإنتاج الغذاء.
وسيتم تنفيذ المشروع في منطقتي بيلييه وجبيكي (وسط البلاد) على مدى ثلاث سنوات وسيمكن من تطوير أنظمة إنتاج أرز مستدامة وذكية مناخيًا لضمان إنتاج كافٍ من حيث الكمية والجودة لتزويد المطاحن. ويهدف المشروع أيضًا إلى تطوير مجموعات معالجة الأرز والصناعات الزراعية وروابط السوق لتسهيل التجارة؛ لدعم الإصلاحات السياسية والتنظيمية وتنسيقها من أجل سلاسل قيمة الأرز القادرة على المنافسة مع الواردات.
وسيعزز تنفيذ هذا المشروع الأمن الغذائي والسيادة في غرب أفريقيا من خلال تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في سلاسل قيمة الأرز لزيادة الاكتفاء الذاتي من الأرز وخفض فواتير استيراد المنطقة بحلول عام 2030. كما سيهيئ المشروع أفضل الظروف لإعداد مرحلة ثانية أكثر طموحًا، التي يمكن أن تجذب الاستثمارات العامة والخاصة في سلاسل قيمة الأرز، خاصة في معالجة المنتجات الزراعية، وتوريد المدخلات، وتوفير الخدمات الزراعية والتسويق.
قالت نائبة رئيس مجموعة البنك لشؤون الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية، بيث دانفورد: "يعد هذا المشروع أحد الاستجابات التشغيلية الرائدة للبنك لتمويل اتفاقيات دول غرب أفريقيا الناتجة عن قمة داكار 2 التي نظمها الاتحاد الأفريقي والبنك بشكل مشترك في يناير 2023 بشأن موضوع : إطعام إفريقيا: السيادة الغذائية والمرونة ".
وسيستفيد من هذا المشروع بشكل مباشر نحو 1660 منتج، من بينهم 580 امرأة و415 شاب، مما يسهل حصولهم على البذور والأسمدة ومنتجات الصحة النباتية والآلات والمعدات الزراعية، فضلا عن خدمات الدعم الزراعي. وبالإضافة إلى هؤلاء أصحاب المصلحة، سيستفيد من المشروع الفاعلون الاقتصاديون في المنطقتين المستهدفتين وكذلك المجتمعات اللامركزية والهياكل اللامركزية لوزارة الزراعة والمعدات الريفية وإنتاج الأغذية.توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).
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أليكسيس أديلي،
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بشأن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية :
مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات:
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