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"اتحاد الفروسية": توسيع قاعدة التقاط الأوتاد في الموسم المقبل

"اتحاد الفروسية": توسيع قاعدة التقاط الأوتاد في الموسم المقبل

2025-04-28 10:14:27
(MENAFN- Al-Bayan) ">أكد الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن رياضة التقاط الأوتاد شهدت نمواً ملحوظاً خلال الموسم الحالي، مع انطلاق أول دوري محلي بمشاركة نادي شرطة دبي ونادي بوذيب، اللذين يضمان عدة فرق، موضحاً أن الاتحاد يعمل على تشكيل فرق جديدة وتوفير الدعم اللازم لتوسيع قاعدة الممارسين، لافتاً إلى مشاركة عدد من الشباب المواطنين في بطولات خارجية في كل من روسيا ومصر وسلطنة عمان، وتحقيقهم برونزية منافسات الرمح في البطولة الخليجية الشاطئية الأخيرة.
وأوضح الهاجري أن التحضيرات جارية حالياً لإعداد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم المقررة في الأردن العام المقبل، بما يضمن تمثيلاً مشرفاً، مشيراً إلى أن الاتحاد يسعى لزيادة عدد اللاعبين، خاصة من فئة الشباب والناشئين، وذلك مع وجود تنسيق مع عدد من أندية الفروسية لاعتماد التقاط الأوتاد ضمن برامجها وتشكيل فرق جديدة.
ويُختتم الموسم الحالي في مايو المقبل، على أن ينطلق الموسم الجديد في أكتوبر، وسط تطلعات لزيادة عدد المشاركين على المستويين الفردي والفرق.

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