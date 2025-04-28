  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
النصر يحجز مقعده في الدور النهائي لدوري رجال اليد

النصر يحجز مقعده في الدور النهائي لدوري رجال اليد

2025-04-28 10:14:26
(MENAFN- Al-Bayan) ">تلقى فريق كرة اليد بنادي النصر خسارة في الدقيقة الأخيرة أمام فريق دبا الحصن بنتيجة 18 ـ 19 في ختام مشوار الفريقين بالدور التمهيدي بمسابقة دوري رجال اليد ليتوقف رصيد النصر عند 26 نقطة، في المركز الرابع، ولم يشفع فوز دبا الحصن في حجز مقعده ضمن الأربعة الكبار بعد أن توقف رصيده عند 25 نقطة بالمركز الخامس، وسيلعب ضمن المجموعة لتحديد المراكز من الخامس إلى السابع بجانب الوصل السادس 17 نقطة والوحدة السابع 11 نقطة. بينما يلعب ضمن الأندية الأربعة الكبار في الدور النهائي شباب الأهلي المتصدر 31 نقطة والشارقة الوصيف 30 نقطة ومليحة الثالث 27 نقطة والنصر الرابع 26 نقطة.
وبنفس الجولة الثانية عشرة والختامية بالدور التمهيدي حقق شباب الأهلي فوزاً عريضاً على فريق الوحدة بنتيجة 37 ـ 18 وكان قد حسم النتيجة بنهاية الشوط الأول 18 ـ 8 ليرفع فرسان دبي رصيدهم إلى 31 نقطة منحتهم الصدارة. وبنفس الجولة حسم فريق الشارقة النتيجة لصالحة بفوز كبير على ضيفه فريق الوصل بنتيجة 38 ـ 27 والشوط الأول للملك 19 ـ 16 ليرفع الملك رصيده إلى 30 نقطة منحته المركز الثاني، وفريق مليحة بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة.
وتنص لائحة نظام الدوري العام للموسم الرياضي 2024 ـ 2025 على إقامة الأدوار النهائية بنظام التجمع، حيث يستضيف الشارقة جولة الذهاب بنظام الدوري من دور واحد بين الفرق الحاصلة على المراكز ((الأول والثاني والثالث والرابع)) 16 مايو المقبل، وتكسب من خلالها الفرق نقاطاً اعتبارية تُضاف إلى النقاط الفعلية التي ستحصل عليها في الدورة المجمعة الثانية ((جولة الإياب)) والمقرر أن يستضيفها نادي شباب الأهلي 23 مايو المقبل، ليتحصل أول ترتيب التجمع الأول على 3 نقاط، والثاني 2 نقطة والثالث نقطة واحدة، والرابع صفر نقاط. بينما تلعب الفرق الحاصلة على المراكز ((الخامس والسادس والسابع))، بنظام التجمع من جولتين بنظام الدوري كما هو أصحاب المراكز الأولى.

MENAFN28042025000110011019ID1109481344

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث