مستجدات بشأن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

مستجدات بشأن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي
وأشار أبو حسان إلى أن مشروع القانون لن يكون له أثر على المكلفين ولا زيادة في الضرائب؛ بل سيشهد تخفيضاً، كما تعهد رئيس الوزراء وهو ما يتعهد به مجلس النواب أيضاً.
ولفت أبو حسان إلى أن هذه الحوارات ستمتد خلال الأشهر المقبلة، فيما سيعرض مشروع القانون في مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
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