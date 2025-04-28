مستجدات بشأن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي، في عهدة مجلس النواب، وتم التوافق مع الحكومة على فتح حوار حوله مع جميع القطاعات وتوضيح بنوده وإزالة أي لُبس حوله.



وأشار أبو حسان إلى أن مشروع القانون لن يكون له أثر على المكلفين ولا زيادة في الضرائب؛ بل سيشهد تخفيضاً، كما تعهد رئيس الوزراء وهو ما يتعهد به مجلس النواب أيضاً.



ولفت أبو حسان إلى أن هذه الحوارات ستمتد خلال الأشهر المقبلة، فيما سيعرض مشروع القانون في مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة.