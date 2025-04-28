طلبة الأردنية يحرزون مراكز متقدمة في أولمبياد الذكاء الاصطناعي​

طلبة الأردنية يحرزون مراكز متقدمة في أولمبياد الذكاء الاصطناعي
وتمكن أعضاء الفريق، الذي ضم نخبة من الطلبة في تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والأمن السيبراني، شاركوا بالأولمبياد في نسخته الرابعة بإشراف الدكتورة تمام السرحان، من الكشف عن إمكانياتهم وقدراتهم العملية التي جاءت نتاج اجتهادهم ومواظبتهم في دراستهم الأكاديمية، وتوظيفهم الخبرات العملية لأساتذتهم، ومن التدريبات المكثفة في الورش التدريبية التي تحرص الكلية على إشراكهم فيها.
وتنافس الفريق المكون من: "يزن عبد الله، ومالك السعودي، ونور الدهيسات، و جود دبابنة، و نور يعقوب، وأنس موسى، ووسام المحاسنة" بقوة ضمن خمسة مسارات رئيسية، محرزين بذلك: المركز الأول في مسار حل المشكلات، والمركز الثاني في مسار التعلم الآلي عن مشروعهم المعنون بـ "Empowering Arabic culture with AI sign language recognition"، والمركز الثاني في مسار الرؤية الحاسوبية عن مشروعهم المعنون بـ " Detecting People Under Rubble"، والمركز الثالث في مسار الأنظمة المضمنة عن المشروع المعنون بـ " Fire Fighting Robot".
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