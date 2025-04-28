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طلبة الأردنية يحرزون مراكز متقدمة في أولمبياد الذكاء الاصطناعي​

طلبة الأردنية يحرزون مراكز متقدمة في أولمبياد الذكاء الاصطناعي​

2025-04-28 10:13:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تمكن فريق من طلاب كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأردنية من اقتناص الفرصة التي أتيحت لهم في توظيف قدراتهم العلمية، ومهاراتهم التدريبية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني التي اكتسبوها خلال دراستهم الأكاديمية، خلال مشاركتهم بالأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي 2025، محققين إنجازات لافتة بعد اعتلائهم المراكز الثلاثة الأولى في 4 من مساراتها.


وتمكن أعضاء الفريق، الذي ضم نخبة من الطلبة في تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والأمن السيبراني، شاركوا بالأولمبياد في نسخته الرابعة بإشراف الدكتورة تمام السرحان، من الكشف عن إمكانياتهم وقدراتهم العملية التي جاءت نتاج اجتهادهم ومواظبتهم في دراستهم الأكاديمية، وتوظيفهم الخبرات العملية لأساتذتهم، ومن التدريبات المكثفة في الورش التدريبية التي تحرص الكلية على إشراكهم فيها.


وتنافس الفريق المكون من: "يزن عبد الله، ومالك السعودي، ونور الدهيسات، و جود دبابنة، و نور يعقوب، وأنس موسى، ووسام المحاسنة" بقوة ضمن خمسة مسارات رئيسية، محرزين بذلك: المركز الأول في مسار حل المشكلات، والمركز الثاني في مسار التعلم الآلي عن مشروعهم المعنون بـ "Empowering Arabic culture with AI sign language recognition"، والمركز الثاني في مسار الرؤية الحاسوبية عن مشروعهم المعنون بـ " Detecting People Under Rubble"، والمركز الثالث في مسار الأنظمة المضمنة عن المشروع المعنون بـ " Fire Fighting Robot".

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