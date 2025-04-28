نقابة الصحفيين تهنئ التلفزيون الأردني بعيده الـ57

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هنأ مجلس نقابة الصحفيين الزميلات والزملاء في التلفزيون الأردني بالعيد السابع والخمسين لتأسيسه، الذي أُريد له أن يكون منارة جديدة للحق والهدى، وينبوعًا ثريًا للفكر والعرفان، وصورة الأردن وصوته الحر المعبر عن رسالة الأردن القومية.



وقال نقيب الصحفيين، الزميل طارق المومني، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن التلفزيون شكل ركيزة أساسية في المشهد الإعلامي الأردني، ومرجعية في الخبر الصادق الموثوق، والتأثير في الرأي العام وتوجيهه، إلى جانب ما يقدمه من دراما وبرامج متنوعة.