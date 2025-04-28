شركة“الحسام للسياحة” تفوز بجائزة“لبّيتم” للتميّز في خدمات ضيوف الرحمن خلال منتدى العمرة والزيارة 2025

MENAFN - Asdaf News) تُوّجت شركة الحسام للسياحة، الرائدة في تقديم خدمات الحج والعمرة وإدارة الوجهات السياحية في المملكة، بجائزة“لبّيتم” للتميّز في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك خلال الحفل الرسمي الذي نُظم ضمن فعاليات منتدى العمرة والزيارة 2025، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان، أمير منطقة المدينة المنورة، وبحضور معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. وأقيم المنتدى في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل الجاري، فيما تسلّم الجائزة الأستاذ عبد العزيز خوقير، المدير التنفيذي لشركة الحسام للسياحة، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الحج والعمرة والنقل والسياحة في شركة“سياد القابضة”.

وخلال مشاركتها الفاعلة في المنتدى، استعرضت“الحسام للسياحة” منظومة خدماتها المتكاملة التي تُعنى بتيسير رحلة ضيوف الرحمن وتقديم تجربة دينية متميزة، شملت تنظيم برامج وباقات العمرة المخصصة للشركات السياحية، وإدارة الحجوزات الفندقية بالتعاون مع نخبة من الفنادق القريبة والمطلة على الحرمين الشريفين، إضافة إلى تنظيم باقات سياحية داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومدن سعودية أخرى.

كما أبرزت الشركة جهودها في تقديم الخدمات الأرضية من استقبال وترحيب ومرافقة الزوار طوال الرحلة، وتوفير وسائل نقل حديثة وآمنة، ودعم ميداني عبر مرشدين سياحيين متعددي اللغات، إلى جانب خدمات الضيافة الراقية التي تلبي مختلف التفضيلات الثقافية والاحتياجات النوعية للزوار.

وشهد المنتدى توقيع“الحسام للسياحة” عددًا من الاتفاقيات الاستراتيجية مع جهات كبرى عاملة في قطاعي السياحة والضيافة، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الشراكات وتعزيز القيمة المضافة المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال حلول مبتكرة ومتكاملة.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، عبّر المدير التنفيذي لشركة الحسام للسياحة ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الحج والعمرة والنقل والسياحة في سياد القابضة، الأستاذ عبد العزيز خوقير عن اعتزازه بمشاركة الشركة في المنتدى، مؤكدًا أن الجائزة تمثل تتويجًا لمسيرة الشركة الممتدة منذ عام 1957، ومشيرًا إلى أن المنتدى يشكل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وبناء شراكات نوعية تسهم في تطوير القطاع.

من جانبه، ثمّن المهندس مهند خوقير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة“سياد القابضة”، هذا التكريم، قائلاً:“نفخر في سياد القابضة بما تحققه شركاتنا من إنجازات رائدة في القطاعات الحيوية، وتعد“الحسام للسياحة” نموذجًا مشرفًا في خدمة ضيوف الرحمن، وهي مهمة تتجاوز البعد التجاري لتلامس رسالة إنسانية سامية. نؤمن بأن الابتكار في تقديم الخدمات هو المحرك الرئيس لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ونواصل استثماراتنا في تطوير المنظومة بما يليق بطموحات الوطن وزواره”.

وتواصل شركة“الحسام للسياحة” أداء دورها الريادي في دعم مستهدفات الرؤية، من خلال تقديم تجربة ضيافة دينية ترتكز على الجودة والابتكار وراحة الزائر. وتدعو الشركة المستثمرين ومزودي الخدمات والمهتمين بالقطاع إلى تعزيز التعاون واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية، للإسهام في تطوير السياحة الدينية داخل المملكة وعلى مستوى المنطقة.