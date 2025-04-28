شركة“الحسام للسياحة” تفوز بجائزة“لبّيتم” للتميّز في خدمات ضيوف الرحمن خلال منتدى العمرة والزيارة 2025

شركة“الحسام للسياحة” تفوز بجائزة“لبّيتم” للتميّز في خدمات ضيوف الرحمن خلال منتدى العمرة والزيارة 2025
وخلال مشاركتها الفاعلة في المنتدى، استعرضت“الحسام للسياحة” منظومة خدماتها المتكاملة التي تُعنى بتيسير رحلة ضيوف الرحمن وتقديم تجربة دينية متميزة، شملت تنظيم برامج وباقات العمرة المخصصة للشركات السياحية، وإدارة الحجوزات الفندقية بالتعاون مع نخبة من الفنادق القريبة والمطلة على الحرمين الشريفين، إضافة إلى تنظيم باقات سياحية داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومدن سعودية أخرى.
كما أبرزت الشركة جهودها في تقديم الخدمات الأرضية من استقبال وترحيب ومرافقة الزوار طوال الرحلة، وتوفير وسائل نقل حديثة وآمنة، ودعم ميداني عبر مرشدين سياحيين متعددي اللغات، إلى جانب خدمات الضيافة الراقية التي تلبي مختلف التفضيلات الثقافية والاحتياجات النوعية للزوار.
وشهد المنتدى توقيع“الحسام للسياحة” عددًا من الاتفاقيات الاستراتيجية مع جهات كبرى عاملة في قطاعي السياحة والضيافة، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الشراكات وتعزيز القيمة المضافة المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال حلول مبتكرة ومتكاملة.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، عبّر المدير التنفيذي لشركة الحسام للسياحة ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الحج والعمرة والنقل والسياحة في سياد القابضة، الأستاذ عبد العزيز خوقير عن اعتزازه بمشاركة الشركة في المنتدى، مؤكدًا أن الجائزة تمثل تتويجًا لمسيرة الشركة الممتدة منذ عام 1957، ومشيرًا إلى أن المنتدى يشكل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات وبناء شراكات نوعية تسهم في تطوير القطاع.
من جانبه، ثمّن المهندس مهند خوقير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة“سياد القابضة”، هذا التكريم، قائلاً:“نفخر في سياد القابضة بما تحققه شركاتنا من إنجازات رائدة في القطاعات الحيوية، وتعد“الحسام للسياحة” نموذجًا مشرفًا في خدمة ضيوف الرحمن، وهي مهمة تتجاوز البعد التجاري لتلامس رسالة إنسانية سامية. نؤمن بأن الابتكار في تقديم الخدمات هو المحرك الرئيس لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ونواصل استثماراتنا في تطوير المنظومة بما يليق بطموحات الوطن وزواره”.
وتواصل شركة“الحسام للسياحة” أداء دورها الريادي في دعم مستهدفات الرؤية، من خلال تقديم تجربة ضيافة دينية ترتكز على الجودة والابتكار وراحة الزائر. وتدعو الشركة المستثمرين ومزودي الخدمات والمهتمين بالقطاع إلى تعزيز التعاون واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية، للإسهام في تطوير السياحة الدينية داخل المملكة وعلى مستوى المنطقة.
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