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ديليفرو الكويت تتعاون مع الاتحاد الدولي للتدريب لاستضافة ورشة حول الصحة والرفاهية
(MENAFN- Deliveroo) نظمت ديليفيرو الكويت ورشة عمل فريدة من نوعها في مجال الصحة والرفاهية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتدريب (ICF) - فرع الكويت، وذلك في برج الشايع بتاريخ 24 أبريل 2025، بهدف تعزيز النمو الشخصي والمهني والصحة النفسية. وقد حضر هذه الورشة، التي أشرفت عليها الدكتورة زينة الأسود، المدربة التنفيذية والقيادية والصحية المعترف بها دوليًا، موظفو ديليفيرو وعددًا من الحضور المدعوين.
في إطار التزام ديليفرو المستمر بتعزيز الصحة والرفاهية في مكان العمل وتمكين موظفيها، زودت هذه الورشة التفاعلية، التي امتدت على 90 دقيقة، الحضور بأدوات عملية لتعزيز الوعي الذاتي والمرونة وفعالية القيادة على الصعيدين الشخصي والمهني.
شملت المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الجلسة:
التأثير الاستراتيجي للصحة النفسية على أداء الفريق
مقدمة عن نموذج PERMAH لبناء بيئة عمل مزدهرة
تحديد نقاط القوة في الصحة النفسية الشخصية والقيادية
بناء المرونة وتعزيز السلامة النفسية داخل الفرق
تحفيز مشاركة الموظفين من خلال القيادة القائمة على نقاط القوة
صرحت سهام الحسيني، المديرة العامة لشركة ديليفرو في الكويت وقطر: "في ديليفرو، نؤمن بأن موظفينا هم أعظم نقاط قوتنا. شراكتنا مع مؤسسة عالمية مرموقة مثل ICF تعكس التزامنا بالاستثمار في التطوير الشامل لفرقنا وتوسيع نطاق هذا التأثير ليشمل مجتمعنا الأوسع". وأضافت: "تمثل هذه الورشة مع الدكتورة زينة علامة فارقة في مسيرتنا في مجال الصحة النفسية، وتعزز الأهمية التي نوليها للصحة النفسية والقيادة الهادفة والتواصل المجتمعي".
إن فرع الكويت من الاتحاد الدولي للتدريب (ICF) جزءٌ حيويٌّ من شبكة عالمية مرموقة تُعنى بتطوير مهنة التدريب، وتلتزم بوضع معايير عالية، وتوفير شهادات مستقلة، وبناء مجتمعٍ مزدهرٍ من المدربين المعتمدين.
في إطار التزام ديليفرو المستمر بتعزيز الصحة والرفاهية في مكان العمل وتمكين موظفيها، زودت هذه الورشة التفاعلية، التي امتدت على 90 دقيقة، الحضور بأدوات عملية لتعزيز الوعي الذاتي والمرونة وفعالية القيادة على الصعيدين الشخصي والمهني.
شملت المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الجلسة:
التأثير الاستراتيجي للصحة النفسية على أداء الفريق
مقدمة عن نموذج PERMAH لبناء بيئة عمل مزدهرة
تحديد نقاط القوة في الصحة النفسية الشخصية والقيادية
بناء المرونة وتعزيز السلامة النفسية داخل الفرق
تحفيز مشاركة الموظفين من خلال القيادة القائمة على نقاط القوة
صرحت سهام الحسيني، المديرة العامة لشركة ديليفرو في الكويت وقطر: "في ديليفرو، نؤمن بأن موظفينا هم أعظم نقاط قوتنا. شراكتنا مع مؤسسة عالمية مرموقة مثل ICF تعكس التزامنا بالاستثمار في التطوير الشامل لفرقنا وتوسيع نطاق هذا التأثير ليشمل مجتمعنا الأوسع". وأضافت: "تمثل هذه الورشة مع الدكتورة زينة علامة فارقة في مسيرتنا في مجال الصحة النفسية، وتعزز الأهمية التي نوليها للصحة النفسية والقيادة الهادفة والتواصل المجتمعي".
إن فرع الكويت من الاتحاد الدولي للتدريب (ICF) جزءٌ حيويٌّ من شبكة عالمية مرموقة تُعنى بتطوير مهنة التدريب، وتلتزم بوضع معايير عالية، وتوفير شهادات مستقلة، وبناء مجتمعٍ مزدهرٍ من المدربين المعتمدين.
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