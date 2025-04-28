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هيئة السياحة التشيكية تشارك في سوق السفر العربي 2025 بهدف الترويج لعروضها السياحية المتنوعة
(MENAFN- VFS Global) هيئة السياحة التشيكية، 28 أبريل 2025 - أعلنت هيئة السياحة التشيكية، بالتعاون مع سفارة جمهورية التشيك في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مشاركتها المتجددة في الدورة الثانية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي، خلال الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025. وسيقوم وفد يضم ثمانية من أبرز الشركاء من جمهورية التشيك بتمثيل الوجهة وعرض أحدث وأروع ما لديها من عروض سياحية لخبراء السفر في منطقة الشرق الأوسط.
تتطلع هيئة السياحة التشيكية هذا العام إلى الارتقاء بجمهورية التشيك كوجهة سياحية رائدة من منطقة الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على العائلات، والمسافرين الباحثين عن تجارب سياحية مميزة، ورواد المؤتمرات والمعارض، وعشاق الاسترخاء والترفيه. وتهدف هيئة السياحة التشيكية خلال فعاليات سوق السفر العربي إلى إجراء نقاشات هادفة وجلسات تواصل فعالة مع أبرز منظمي الرحلات وشركات الطيران وممثلي الإعلام والجهات المعنية الرئيسية في قطاع السفر. وستركز هذه اللقاءات على بحث آفاق التعاون والشراكة لتعزيز الترويج لجمهورية التشيك في أسواق الشرق الأوسط.
يمكن لزوار جناح هيئة السياحة التشيكية التفاعل مع شركاء القطاع الخاص في جمهورية التشيك واكتشاف التجارب السياحية المتنوعة التي تقدمها البلاد. من منتجعات الاستجمام الهادئة والرحلات الثقافية الغامرة إلى فنون الطهي الفاخرة، التي تعززها مكانة جمهورية التشيك المتنامية في دليل ميشلان لعام 2025 والإقامات الفاخرة حيث تواصل البلاد استقطاب المسافرين من مختلف الاهتمامات.
وصرح سعادة جوزيف كوتسكي، سفير جمهورية التشيك فوق العادة والمفوض لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "تجسد مشاركة جمهورية التشيك في معرض سوق السفر العربي عمق العلاقات بين التشيك والإمارات العربية المتحدة. نعتز بعرض تنوع وثراء السياحة والثقافة في بلدنا على هذه المنصة الرائدة. أتطلع إلى رؤية المزيد من التعاون الذي يلهم المزيد من التبادل الثقافي ويعزز الروابط بين بلدينا".
وبدورها قالت باربرا أنديلوفا، مديرة التسويق الدولي للأسواق الجديدة في هيئة السياحة التشيكية: "يسعدنا مواصلة مشاركتنا في سوق السفر العربي وتعزيز علاقتنا مع قطاع السفر في الشرق الأوسط. إن إطلاق شركة الاتحاد للطيران رحلاتها المباشرة إلى براغ ابتداءً من يونيو 2025، بالإضافة إلى الحضور المتزايد لجمهورية التشيك في دليل ميشلان، يعزز من مكانتنا كوجهة سياحية مميزة. نتطلع بشوق من خلال التعاون مع شركائنا الموثوقين إلى استقبال المسافرين بتجارب سياحية استثنائية وإقامة شراكات متينة في جميع أنحاء المنطقة".
وأضاف جي بي سريثار، الرئيس العالمي لإدارة خدمات السياحة في شركة في إف إس جلوبال: "يسرنا في شركة في إف إس جلوبال التعاون مع جمهورية التشيك للمساهمة في الترويج لتجارب سفرها الغامرة والهادفة لجمهور الشرق الأوسط. نطمح إلى تعزيز متعة السفر من خلال ربط المسافرين بوجهات سياحية آسرة ودعم شركائنا في إبراز عروضهم المتميزة. وواصل معرض سوق السفر العربي كونه محفلاً هاماً لتعزيز هذه الشراكات وتعزيز حضور جمهورية التشيك بين مسافري الشرق الأوسط. أتطلع بشغف إلى التعاون مع شركائنا في قطاع السفر ضمن فعاليات معرض سوق السفر العربي".
ستسلط هيئة السياحة التشيكية الضوءعلى مجموعة متنوعة من العروض التشيكية، بدءاً من الإقامات الفاخرة، ومرافق الاسترخاء، وصولًا إلى الأنشطة التجريبية الفريدة. ويمكن لزوار جناح هيئة الساحة التشيكية استكشاف ثراء التراث الثقافي للبلاد، ومناظرها الطبيعية الخلابة، وتجاربها السياحية الآسرة. كما تتطلع هيئة السياحة التشيكية إلى التعاون مع شركائها في الشرق الأوسط، وبناء تحالفات استراتيجية مع منظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران الإقليمية، لتعزيز التواصل وزيادة الإقبال عليها كوجهة سياحية مفضلة.
يضم وفد السياحة التشيكية الشركاء التاليين:
المنتجعات الصحية والفنادق: فنادق ومنتجعات أكسوس، فالكنشتاينر، فندق تيرمال، لازني تبليتسه، جراند بوب، منتجع سافوي ويست إند الفاخر والمركز الطبي
شركة إدارة الوجهات السياحية: غرافيكون دي إم سي
مركز التسوق: فاشون أرينا
تتطلع هيئة السياحة التشيكية هذا العام إلى الارتقاء بجمهورية التشيك كوجهة سياحية رائدة من منطقة الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على العائلات، والمسافرين الباحثين عن تجارب سياحية مميزة، ورواد المؤتمرات والمعارض، وعشاق الاسترخاء والترفيه. وتهدف هيئة السياحة التشيكية خلال فعاليات سوق السفر العربي إلى إجراء نقاشات هادفة وجلسات تواصل فعالة مع أبرز منظمي الرحلات وشركات الطيران وممثلي الإعلام والجهات المعنية الرئيسية في قطاع السفر. وستركز هذه اللقاءات على بحث آفاق التعاون والشراكة لتعزيز الترويج لجمهورية التشيك في أسواق الشرق الأوسط.
يمكن لزوار جناح هيئة السياحة التشيكية التفاعل مع شركاء القطاع الخاص في جمهورية التشيك واكتشاف التجارب السياحية المتنوعة التي تقدمها البلاد. من منتجعات الاستجمام الهادئة والرحلات الثقافية الغامرة إلى فنون الطهي الفاخرة، التي تعززها مكانة جمهورية التشيك المتنامية في دليل ميشلان لعام 2025 والإقامات الفاخرة حيث تواصل البلاد استقطاب المسافرين من مختلف الاهتمامات.
وصرح سعادة جوزيف كوتسكي، سفير جمهورية التشيك فوق العادة والمفوض لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "تجسد مشاركة جمهورية التشيك في معرض سوق السفر العربي عمق العلاقات بين التشيك والإمارات العربية المتحدة. نعتز بعرض تنوع وثراء السياحة والثقافة في بلدنا على هذه المنصة الرائدة. أتطلع إلى رؤية المزيد من التعاون الذي يلهم المزيد من التبادل الثقافي ويعزز الروابط بين بلدينا".
وبدورها قالت باربرا أنديلوفا، مديرة التسويق الدولي للأسواق الجديدة في هيئة السياحة التشيكية: "يسعدنا مواصلة مشاركتنا في سوق السفر العربي وتعزيز علاقتنا مع قطاع السفر في الشرق الأوسط. إن إطلاق شركة الاتحاد للطيران رحلاتها المباشرة إلى براغ ابتداءً من يونيو 2025، بالإضافة إلى الحضور المتزايد لجمهورية التشيك في دليل ميشلان، يعزز من مكانتنا كوجهة سياحية مميزة. نتطلع بشوق من خلال التعاون مع شركائنا الموثوقين إلى استقبال المسافرين بتجارب سياحية استثنائية وإقامة شراكات متينة في جميع أنحاء المنطقة".
وأضاف جي بي سريثار، الرئيس العالمي لإدارة خدمات السياحة في شركة في إف إس جلوبال: "يسرنا في شركة في إف إس جلوبال التعاون مع جمهورية التشيك للمساهمة في الترويج لتجارب سفرها الغامرة والهادفة لجمهور الشرق الأوسط. نطمح إلى تعزيز متعة السفر من خلال ربط المسافرين بوجهات سياحية آسرة ودعم شركائنا في إبراز عروضهم المتميزة. وواصل معرض سوق السفر العربي كونه محفلاً هاماً لتعزيز هذه الشراكات وتعزيز حضور جمهورية التشيك بين مسافري الشرق الأوسط. أتطلع بشغف إلى التعاون مع شركائنا في قطاع السفر ضمن فعاليات معرض سوق السفر العربي".
ستسلط هيئة السياحة التشيكية الضوءعلى مجموعة متنوعة من العروض التشيكية، بدءاً من الإقامات الفاخرة، ومرافق الاسترخاء، وصولًا إلى الأنشطة التجريبية الفريدة. ويمكن لزوار جناح هيئة الساحة التشيكية استكشاف ثراء التراث الثقافي للبلاد، ومناظرها الطبيعية الخلابة، وتجاربها السياحية الآسرة. كما تتطلع هيئة السياحة التشيكية إلى التعاون مع شركائها في الشرق الأوسط، وبناء تحالفات استراتيجية مع منظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران الإقليمية، لتعزيز التواصل وزيادة الإقبال عليها كوجهة سياحية مفضلة.
يضم وفد السياحة التشيكية الشركاء التاليين:
المنتجعات الصحية والفنادق: فنادق ومنتجعات أكسوس، فالكنشتاينر، فندق تيرمال، لازني تبليتسه، جراند بوب، منتجع سافوي ويست إند الفاخر والمركز الطبي
شركة إدارة الوجهات السياحية: غرافيكون دي إم سي
مركز التسوق: فاشون أرينا
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