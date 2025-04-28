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بيان هام من الضمان بخصوص رواتب تقاعد الشيخوخة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن شروط الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الـ(60) للمؤمن عليه الذكر وإكمال سن الـ(55) للمؤمن عليها الأنثى مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (180) اشتراكاً أي ما يعادل (15) سنة على أن يكون من ضمنها (84) اشتراكاً فعلياً أي ما يعادل (7) سنوات، ويُقصد بالاشتراك الفعلي (الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل).
وبينت المؤسسة أن بإمكان المؤمن عليه الذي انطبقت شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عليه إيقاف اشتراكه، والتقدم بطلب تخصيص الراتب عبر الدخول لحسابه الشخصي عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الهاتفي أو تطبيق سند الحكومي ومن خدمات المتقاعدين اختيار خدمة طلب راتب تقاعد الشيخوخة ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.
ونوّهت المؤسسة إلى ضرورة قيام المؤمن عليه بتزويدها برقم حسابه البنكي (الآيبان) وذلك من خلال القنوات التي يوفرها البنك الذي يرغب بتحويل راتبه التقاعدي إليه.
وبينت المؤسسة أن بإمكان المؤمن عليه الذي انطبقت شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عليه إيقاف اشتراكه، والتقدم بطلب تخصيص الراتب عبر الدخول لحسابه الشخصي عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الهاتفي أو تطبيق سند الحكومي ومن خدمات المتقاعدين اختيار خدمة طلب راتب تقاعد الشيخوخة ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.
ونوّهت المؤسسة إلى ضرورة قيام المؤمن عليه بتزويدها برقم حسابه البنكي (الآيبان) وذلك من خلال القنوات التي يوفرها البنك الذي يرغب بتحويل راتبه التقاعدي إليه.
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