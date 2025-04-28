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بيان هام من الضمان بخصوص رواتب تقاعد الشيخوخة

بيان هام من الضمان بخصوص رواتب تقاعد الشيخوخة

2025-04-28 08:12:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن شروط الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الـ(60) للمؤمن عليه الذكر وإكمال سن الـ(55) للمؤمن عليها الأنثى مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (180) اشتراكاً أي ما يعادل (15) سنة على أن يكون من ضمنها (84) اشتراكاً فعلياً أي ما يعادل (7) سنوات، ويُقصد بالاشتراك الفعلي (الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل).
وبينت المؤسسة أن بإمكان المؤمن عليه الذي انطبقت شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عليه إيقاف اشتراكه، والتقدم بطلب تخصيص الراتب عبر الدخول لحسابه الشخصي عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الهاتفي أو تطبيق سند الحكومي ومن خدمات المتقاعدين اختيار خدمة طلب راتب تقاعد الشيخوخة ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.
ونوّهت المؤسسة إلى ضرورة قيام المؤمن عليه بتزويدها برقم حسابه البنكي (الآيبان) وذلك من خلال القنوات التي يوفرها البنك الذي يرغب بتحويل راتبه التقاعدي إليه.


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