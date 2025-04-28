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إيلون ماسك يفاجئ الجميع بتوقع غريب للعمليات الجراحية

إيلون ماسك يفاجئ الجميع بتوقع غريب للعمليات الجراحية

2025-04-28 08:12:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خرج الملياردير الأميركي إيلون ماسك، يوم الأحد، بتوقع غريب يتعلق بالدور المستقبلي القريب للروبوتات في العمليات الجراحية.
وقال إيلون ماسك في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "ستتفوق الروبوتات على الجراحين البشر الجيدين في غضون بضع سنوات، وأفضل الجراحين البشر في غضون حوالي 5 سنوات".
وأضاف أن شركته "نيورالينك" للتكنولوجيا العصبية استخدمت روبوتاً لزراعة أقطاب كهربائية في دماغ بشري.
وتابع قائلاً: "كان من المستحيل على الإنسان تحقيق السرعة والدقة المطلوبتين" في إشارة إلى العملية التي استخدم فيها روبوت.
وقضى ماسك سنوات في بناء مكانته كرجل أعمال عملاق ورائد في مجال التكنولوجيا، غير عابئ بالمنتقدين والمتشككين ليصبح أغنى شخص على هذا الكوكب.
لكن مع تولي ماسك منصبه في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن في الأشهر الأخيرة، تراجعت شعبيته، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته وكالة أسوشيتد برس والمركز الوطني للأبحاث بجامعة شيكاغو.
ولدى 33 بالمئة فقط من البالغين الأميركيين نظرة إيجابية تجاه ماسك، علماً أن هذه النسبة كانت في ديسمبر الماضي بحدود 41 بالمئة.
وأظهر استطلاع الرأي أن حوالي ثلثي البالغين يعتقدون أن ماسك مارس نفوذاً مفرطاً على الحكومة الفيدرالية خلال الأشهر القليلة الماضية، مع أن هذا النفوذ ربما يكون في طريقه إلى الزوال.
ومن المتوقع أن يترك رجل الأعمال منصبه الإداري خلال الأسابيع المقبلة، وأن يبدأ بتخصيص المزيد من الوقت لشركة تسلا، لصناعة السيارات الكهربائية، وهو الرئيس التنفيذي لها والتي عانت من انخفاض حاد في الإيرادات أثناء عمله مع ترامب.
سكاي نيوز


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