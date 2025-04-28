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الأردن يشارك بمنتدى اليونسكو الثالث للمتاحف

الأردن يشارك بمنتدى اليونسكو الثالث للمتاحف

2025-04-28 08:12:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك مدير عام متحف الأردن ورئيس جمعية المتاحف الأردنية ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمجلس الدولي للمتاحف في الأردن، إيهاب عمارين، بالمنتدى العالمي للمتاحف الذي نظمته اليونسكو في الصين.


وبحسب بيان للمتحف، اليوم الاثنين، ناقش المنتدى الذي أقيم خلال الفترة من 23 إلى 26 نيسان قضايا متنوعة تتعلق بقطاع المتاحف، تمحورت حول دور المتاحف كمنصات تعليمية مدى الحياة، وأدوارها بما يتجاوز الحفاظ على التراث وتقديمه، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية.


وشارك عمارين، في عدة جلسات حوارية جمعت نخبة من مدراء وخبراء المتاحف والتراث العالميين، حيث قدم تجربة متحف الأردن كمنصة تعليمية ومجتمعية شاملة تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الطلبة والسياح، وتقدم لهم تجربة تعليمية ثقافية تسلط الضوء على مساهمات الأردن الحضارية عبر العصور.


واستعرض تجربة المتحف في إنتاج وتطبيق برامج إبداعية تدمج الطلبة في مسيرة الأردن الحضارية والإبداعية عبر العصور، ما يعزز الهوية الوطنية.


وتطرق عمارين، إلى كيفية استجابة متحف الأردن لاحتياجات المجتمع من خلال تقديم معارض ومحتوى علمي يرتبط بالتحديات التي واجهت الإنسان عبر التاريخ وكيف تغلب عليها الأردنيون بإبداع وإصرار، تاركين بصمات حضارية وعلمية وإبداعية بارزة في مجالات متنوعة مثل أنظمة الحصاد المائي، والهندسة المعمارية والإنشائية، وتخطيط المدن، والفنون، والصناعات الغذائية، والتقنيات الزراعية، واستخراج المعادن.


وقدم موجزا عن الوسائط والأدوات التي يوظفها متحف الأردن، وتشمل العرض المتحفي، والمحاضرات، ومشاريع الصيانة والترميم، والتبادل الثقافي، والتدريب وبناء القدرات الفنية، لافتا إلى نجاح المتحف بجهود ذاتية في توظيف التكنولوجيا الرقمية والحديثة في عمليات العرض والتفسير المتحفي.


وجرى تسليط الضوء على تهيئة متحف الأردن لدمج الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، خاصة الحركية والبصرية، في مرافقه ومعارضه، مما يتيح لهم التعرف على محتوياته من خلال تقنيات متقدمة في هذا المجال.

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