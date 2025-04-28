الولايات المتحدة ستحظر الملونات الغذائية الصناعية

خبرني - أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، نيتها حظر استخدام كل الملونات الصناعية المسموح بها حاليا في المنتجات الغذائية في الولايات المتحدة، في إجراء يدعمه خبراء الصحة ويحظى بإجماع سياسي نادر.

وأعلن الرئيس الجديد لإدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه) مارتي مكاري في مؤتمر صحفي، أن الإدارة "تقضي فعليا على كل الملونات الغذائية المشتقة من البترول في الولايات المتحدة".

وستُحظر بموجب هذا الإجراء ثمانية أنواع من الملونات الصناعية، كلها مشتقة من البترول ويُنسب إليها إحداث مضار صحية، تدريجيا بحلول نهاية عام 2026.

وقال مكاري في وقت سابق "على مدار الخمسين عاما الماضية، يعيش الأطفال الأميركيون بشكل متزايد في بيئة سامة مليئة بالمواد الكيميائية الصناعية"، مستشهدا بدراسات تربط هذه المواد المضافة بفرط النشاط ومرض السكري وحتى السرطان.

يأتي هذا الإعلان المهم عقب حظر الإدارة الديمقراطية السابقة في منتصف يناير/كانون الثاني ملونا غذائيا صناعيا آخر يُسمى "ريد 3" ("Red 3′′) في أميركا الشمالية و"إي 127" E127 في أوروبا. ويُعرف عن هذه المادة المضافة منذ أكثر من 30 عاما، أنها تسبب السرطان لدى الحيوانات.

من الملونات المذكورة، تُعدّ ألوان "ريد 40′′ (المعروفة بـ"إي 129′′ E129 في أوروبا) و"ييلو 5′′ (إي 102 – E102) و"ييلو 6" (إي 110 – E110) الأكثر استخداما في صناعة الأغذية، وفق ما أوضح بيتر لوري، رئيس مركز العلوم في المصلحة العامة (CSPI)، لوكالة فرانس برس.

وتُستخدم هذه الملونات في آلاف المنتجات الغذائية المختلفة، مثل الحلوى والحبوب والصلصات والمشروبات.

ومع ذلك، أوضح لوري أن "أيّا منها لا يحمل أي قيمة غذائية. إنها تُستخدم فقط للتضليل، لجعل الأطعمة تبدو أكثر احمرارا أو زرقة أو لتعزيز مذاق الفاكهة فيها أو جعلها أكثر جاذبية مما هي عليه في الواقع"، وذلك لأغراض تجارية.