كلية الصيدلة في الزيتونة تنظّم ورشة تدريبية حول تطبيقات Moodle لأعضاء الهيئة التدريسية

كلية الصيدلة في الزيتونة تنظّم ورشة تدريبية حول تطبيقات Moodle لأعضاء الهيئة التدريسية
خبرني - في إطار جهودها المستمرة لتطوير العملية التعليمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا في التدريس، نظّمت عمادة كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الاردنية ورشة تدريبية متخصصة لأعضاء الهيئة التدريسية تحت عنوان "الإمكانيات والتطبيقات المتاحة لمستخدمي منظومة التعليم الإلكتروني Moodle."
وقد أقيمت الورشة بدعم كريم من الأستاذ زيد فانوس، أحد مؤسسي شركة "تدريبات" الرائدة في مجال التعليم الإلكتروني في الأردن، حيث قدم عرضًا تفصيليًا حول أحدث التقنيات والوظائف المتقدمة التي يوفرها نظام Moodle، مع التركيز على كيفية توظيف هذه الإمكانيات لتحسين التفاعل مع الطلبة وتعزيز جودة المحتوى التعليمي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الكلية نحو تحقيق التميز الأكاديمي وتطوير الكوادر التعليمية بشكل مستمر، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية تفاعلية تواكب آخر المستجدات في مجال التعليم الرقمي.
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