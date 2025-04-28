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كلية الصيدلة في الزيتونة تنظّم ورشة تدريبية حول تطبيقات Moodle لأعضاء الهيئة التدريسية

كلية الصيدلة في الزيتونة تنظّم ورشة تدريبية حول تطبيقات Moodle لأعضاء الهيئة التدريسية

2025-04-28 07:17:42
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - في إطار جهودها المستمرة لتطوير العملية التعليمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا في التدريس، نظّمت عمادة كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة الاردنية ورشة تدريبية متخصصة لأعضاء الهيئة التدريسية تحت عنوان "الإمكانيات والتطبيقات المتاحة لمستخدمي منظومة التعليم الإلكتروني Moodle."
وقد أقيمت الورشة بدعم كريم من الأستاذ زيد فانوس، أحد مؤسسي شركة "تدريبات" الرائدة في مجال التعليم الإلكتروني في الأردن، حيث قدم عرضًا تفصيليًا حول أحدث التقنيات والوظائف المتقدمة التي يوفرها نظام Moodle، مع التركيز على كيفية توظيف هذه الإمكانيات لتحسين التفاعل مع الطلبة وتعزيز جودة المحتوى التعليمي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الكلية نحو تحقيق التميز الأكاديمي وتطوير الكوادر التعليمية بشكل مستمر، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية تفاعلية تواكب آخر المستجدات في مجال التعليم الرقمي.

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