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جامعة الزيتونة الأردنية الأولى عربياً في مسابقة تعلم الآلة

جامعة الزيتونة الأردنية الأولى عربياً في مسابقة تعلم الآلة

2025-04-28 07:17:40
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - حققت جامعة الزيتونة الأردنية إنجازًا بارزًا بتصدرها الجامعات العربية في مسابقة تعلم الآلة، ضمن فعاليات الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي، الذي نظمته الجمعية العربية للروبوتات والذكاء الاصطناعي ومركز STEAM في فندق لاندمارك بالعاصمة عمّان، بمشاركة 12 فريق من عدة جامعات عربية ومحلية وأكثر من 300 طالب.

ونجح فريق قسم علم البيانات والذكاء الاصطناعي في كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات، المكوّن من الطالبتين دانيا القدومي وميسم الدايم، وتحت إشراف الدكتور بلال حواشين، في حصد المركز الأول عن مشروع "SOSence" ، وهو مشروع ابتكاري يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الإغاثة والإنقاذ، عبر استشعار الموجات الصوتية لرصد الناجين تحت الأنقاض. وقد نال المشروع إشادة كبيرة من لجنة التحكيم لما يحمله من بعد إنساني وإمكانات فعلية في إنقاذ الأرواح.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس جامعة الزيتونة الأردنية، الأستاذ الدكتور محمد المجالي، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الفوز يعكس التزام الجامعة بدعم الإبداع والابتكار وترسيخ مكانتها الريادية في مجالات العلوم الحديثة والذكاء الاصطناعي، مشيدًا بجهود الطلبة وتميّزهم المتواصل على المستويين العربي والدولي.

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