جامعة الزيتونة الأردنية الأولى عربياً في مسابقة تعلم الآلة

جامعة الزيتونة الأردنية الأولى عربياً في مسابقة تعلم الآلة
خبرني - حققت جامعة الزيتونة الأردنية إنجازًا بارزًا بتصدرها الجامعات العربية في مسابقة تعلم الآلة، ضمن فعاليات الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي، الذي نظمته الجمعية العربية للروبوتات والذكاء الاصطناعي ومركز STEAM في فندق لاندمارك بالعاصمة عمّان، بمشاركة 12 فريق من عدة جامعات عربية ومحلية وأكثر من 300 طالب.
ونجح فريق قسم علم البيانات والذكاء الاصطناعي في كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات، المكوّن من الطالبتين دانيا القدومي وميسم الدايم، وتحت إشراف الدكتور بلال حواشين، في حصد المركز الأول عن مشروع "SOSence" ، وهو مشروع ابتكاري يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الإغاثة والإنقاذ، عبر استشعار الموجات الصوتية لرصد الناجين تحت الأنقاض. وقد نال المشروع إشادة كبيرة من لجنة التحكيم لما يحمله من بعد إنساني وإمكانات فعلية في إنقاذ الأرواح.
وبهذه المناسبة، أعرب رئيس جامعة الزيتونة الأردنية، الأستاذ الدكتور محمد المجالي، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الفوز يعكس التزام الجامعة بدعم الإبداع والابتكار وترسيخ مكانتها الريادية في مجالات العلوم الحديثة والذكاء الاصطناعي، مشيدًا بجهود الطلبة وتميّزهم المتواصل على المستويين العربي والدولي.
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