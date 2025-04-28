في زمنٍ كانت فيه الأرض رحبةً بما يكفي لأحلامنا، صارت اليوم تضيق بنا حتى كأن جدرانها تطبق على صدورنا. لم تعد المسافات الممتدة، ولا البحار المفتوحة، ولا السماء الواسعة، قادرة على احتواء أنيننا. صارت أوطاننا ساحةً للدمار، وأحلامنا غبارًا تذروه رياح الحروب.

كل صباحٍ تشرق فيه الشمس، تشرق على مدنٍ مدمرة، وأرواحٍ مشتتة، وقلوبٍ تقاتل للبقاء. أصبحنا نعدّ أيامنا لا بما نعيشه من إنجازات، بل بما نخسره من أحبة، بما نخسره من أحلام كنا نظنها قاب قوسين أو أدنى.

في ظل الحروب الدائرة حولنا، في كل بقعة من هذه الأرض المبتلاة، لم نعد نجد في القادم إلا المزيد من الفقد، المزيد من الخوف، والمزيد من التشبث بحبالٍ بالية من الأمل.

الحرب لا تنهي حياة من يسقطون وحدهم، بل تسرق أرواح الأحياء قبل موتهم. تسرق قدرتنا على الحلم، وشجاعتنا على المحاولة. كيف لنا أن نحلم، والدمار حولنا يكاد يلتهم كل حلم قبل أن يولد؟ كيف لنا أن نحيا، ونحن نعلم أن الخطوة القادمة قد تكون نحو هاويةٍ لا قرار لها؟

ضاقت علينا الأرض بما رحبت، لأن الألم صار أوسع من مساحاتها، ولأن الخوف امتد حتى احتل كل ركنٍ فيها. بتنا نحمل أوطاننا في دموعنا، ونحمل جراحنا في صمتنا، ونحمل قلوبنا مثقلةً برعب لا نفصح عنه إلا عبر تنهيدةٍ عابرة.

لم نعد نقوى على مواجهة القادم، لأن القادم ذاته صار غامضًا، قاتمًا، محمّلًا بالمزيد من الألم المعلّق فوق رؤوسنا كسيف لا يعرف الرحمة. كلما حاولنا الوقوف من تحت ركام الهزائم، سقطنا مجددًا بثقل جراحٍ لم تجد لها مداويًا.

ومع ذلك، رغم كل هذا الألم، يبقى في قلوبنا ومضات صغيرة من الإيمان بأن فجرًا سيأتي، مهما طال ليل الحرب. يبقى في أرواحنا حنين لطفولةٍ ضاعت، وحلمٌ بعالمٍ يستحق أن نحيا فيه بكرامة.

يا أرضنا...

ضاقت علينا رحابكِ، ونحن الذين حملناكِ وطنًا وحلمًا.

صرنا نسير فوقكِ خائفين، نبحث فيكِ عن ركنٍ آمن فلا نجد، نحمل على أكتافنا ذكريات الأوطان، وأحلامًا لم تجد أين تغرس جذورها.

ومع ذلك، أيتها الأرض العتيقة، لا تزال قلوبنا تهمس لكِ في الليل البهيم:

“اصبري معنا... فقد تعبنا، ونرجو أن يكون في رحم هذا الضيق ولادة لفجرٍ جديد.”