البنك الأردني الكويتي يقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 12% للمساهمين



خبرني - وافقت الهيئة العامة للبنك الأردني الكويتي خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد يوم الإثنين الموافق 28 نيسان 2025 برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح وحضور عدد من أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للبنك هيثم البطيخي، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 18 مليون دينار أردني ما يعادل 12% من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بواسطة تقنية الاتصال المرئي والمسموع وحضره مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وممثلين عن البنك المركزي الأردني، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومدققي حسابات البنك السادة (آرنست ويونغ الأردن)، المصادقة على البيانات المالية للبنك وتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 وخطة العمل المستقبلية.

وأشادت الشيخة ادانا الصباح في كلمتها أمام الهيئة العامة بالنتائج المالية المتميزة التي حققها البنك الأردني الكويتي في نهاية العام الماضي، معــززاً بذلك مكانتــه كأحــد أبــرز المؤسســات الماليــة فــي المملكـة، مـن خلال اسـتراتيجيات مبتكـرة تهـدف إلـى تحقيـق التـوازن بيـن التوسـع والنمـو مـن جهـة، وضمـان الاسـتدامة وتعزيـز المسـؤولية المجتمعية مـن جهـة أخـرى.

وأكدت الشيخة ادانا أن الإدارة التنفيذية، وبتوجيه من مجلس الإدارة، نفذت استراتيجية البنك بكفاءة، مما مكّنه من التكيف مع التحديات وتحقيق نتائج إيجابية انعكست على المستثمرين والمساهمين والعملاء، مشيرة إلى أن النمو في الأصول والعوائد تحقق بفضل الاستثمارات الاستراتيجية المدروسة، مع الالتزام بإدارة حذرة للمخاطر، خاصة في الأسواق التي تنطوي على مستويات مخاطر مرتفعة.

واستطاع البنك الأردني الكويتي أن يحقق مع نهاية العام 2024 نمواً ملحوظاً في أرباحه الصافية التي بلغت 194.3 مليون دينار أردني، بارتفاع نسبته 115.8% عن أرباح العام 2023، فيما بلغت صافي الأرباح قبل الضريبة نحو 231.2 مليون دينار أردني نهاية العام الماضي، مقابل 121.7 مليون دينار أردني عن العام الذي سبقه.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، هيثم البطيخي، أن النتائج الاستثنائية ومعدلات النمو المرتفعة التي حققها البنك خلال عام 2024 جاءت بالتوازي مع ترسيخ متانة المركز المالي للبنك، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال التنظيمي 21.29 %، وهو ما يعكس قوة القاعدة الرأسمالية واستقرارها. كما شهدت نسب المخصصات المقابلة للتعرضات الائتمانية ارتفاعاً ملموساً، بما يعزز قدرة البنك على مواجهة أية مخاطر محتملة ضمن إطار من الحوكمة المالية الصارمة والإدارة الحصيفة للمخاطر.

وأوضح البطيخي أن إجمالي موجودات المجموعة حققت مع نهاية العام الماضي نمواً نسبته 7.4% لتصل إلى 5.6 مليار دينار أردني مقابل 5.2 مليار دينار أردني في نهاية العام 2023، كما زادت حقوق الملكية لتصل إلى 886.1 مليون دينار أردني بنهاية العام 2024، وبنمو نسبته 21.8%.

ولفت البطيخي إلى أن ودائع العملاء والتأمينات النقدية حققت أيضاً نمواً نسبته 7.3% مع نهاية العام الماضي لتصل إلى 4.1 مليار دينار أردني، في حين تجاوز حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة ما قيمته الـ 2 مليار دينار أردني.

وتطرق البطيخي إلى عدد من الإنجازات المميزة التي حققها البنك الأردني الكويتي خلال العام المنصرم، والتي توجت بحصول البنك على العديد من الجوائز المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي ختام اجتماع الهيئة العامة، عبّرت الشيخة الصباح عن بالغ شكرها وتقديرها لمحافظ البنك المركزي الأردني معالي الدكتور عادل شركس وفريق عمله الكفؤ، وكذلك لهيئة الأوراق المالية وموظفيها على جهودهم المتواصلة في توفير المناخ المناسب لنمو وازدهار قطاع البنوك والشركات في الأردن، كما وجهت الشكر للجهات الرقابية في الأردن والعراق وقبرص على دعمهم المتواصل للبنك وشركاته التابعة، مشيدةً بالأداء المتميز لموظفي البنك ودورهم المحوري في تحقيق هذه النتائج الاستثنائية.

كما أعربت الشيخة الصباح عن عميق امتنانها للمساهمين الكرام وعملاء البنك على ثقتهم الغالية ودعمهم المستمر، مؤكدةً أن البنك الأردني الكويتي سيواصل مسيرة البناء على هذه النجاحات المتميزة وفقًا لاستراتيجيته الأساسية التي ترتكز على تعزيز قوته المالية والائتمانية، تحقيق نتائج مستدامة في الأرباح والعوائد، مع الالتزام بنهج متوازن ومدروس في إدارة المخاطر، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة الناظمة للعمل المصرفي في المملكة، ويعزز مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.

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