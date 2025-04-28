وزير الاوقاف : تعديلات القانون تستهدف طرح الصكوك الإسلامية بدلا من السندات

وزير الاوقاف : تعديلات القانون تستهدف طرح الصكوك الإسلامية بدلا من السندات
خبرني - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن تعديلات قانون الأوقاف يستهدف طرح الصكوك بدلاً من السندات، وبما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشرع الحنيف.
وأكد الحرص على تعزيز استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة والعقارات من خلال إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
وأشار إلى أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا تهدف إلى ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج، والتوسع في طباعة المصحف الشريف عبر تضمينه البرامج الوقفية، فضلا عن إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف، كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام.
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