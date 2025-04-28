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وزير الاوقاف : تعديلات القانون تستهدف طرح الصكوك الإسلامية بدلا من السندات

وزير الاوقاف : تعديلات القانون تستهدف طرح الصكوك الإسلامية بدلا من السندات

2025-04-28 07:17:38
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن تعديلات قانون الأوقاف يستهدف طرح الصكوك بدلاً من السندات، وبما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشرع الحنيف.

وأكد الحرص على تعزيز استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة والعقارات من خلال إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وأشار إلى أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا تهدف إلى ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج، والتوسع في طباعة المصحف الشريف عبر تضمينه البرامج الوقفية، فضلا عن إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف، كونها أصبحت من اختصاص دائرة الإفتاء العام.

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