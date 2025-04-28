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نتنياهو: يجب تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل

نتنياهو: يجب تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل

2025-04-28 07:17:36
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا يوم الأحد إلى تفكيك البنية التحتية النووية لإيران بالكامل، وذلك في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وطهران محادثات للتوصل إلى اتفاق نووي.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران حتى الآن ثلاث جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عُمانية بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها واشنطن عليها.

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