"سياحة عجمان" تستعرض الهوية الثقافية والتاريخية والتنوّع الحضاري

تشارك دائرة التنمية السياحية في عجمان، في معرض سوق السفر العربي (ATM) 2025، حيث تسلط الضوء على تطورات القطاع السياحي في الإمارة، واستكشاف آفاق تعاون جديدة مع شركاء إقليميين ودوليين.

وفي سياق مشاركتها لهذا العام، تكشف الدائرة عن قسم جديد مخصص للمتاحف، يبرز الهوية الثقافية والتاريخية الغنية التي تتميز بها الإمارة، ويعكس التنوّع الحضاري المتجذر في عمقها. ويضم هذا القسم ركناً مستقلاً مكرساً لمتحف المنامة، الذي يُعد نافذة مميزة للتعريف بتاريخ المنطقة وتراثها الشعبي العريق، مجسداً بأسلوب تفاعلي الموروث الثقافي الذي شكل ملامح الهوية المحلية عبر الأجيال.

تجارب منفردة

وقال محمود خليل الهاشمي المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان: ((تأتي مشاركتنا في معرض سوق السفر العربي 2025، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي في الإمارة. ويعد المعرض منصة استراتيجية مهمة لاستعراض المقومات السياحية والثقافية التي تزخر بها عجمان، وتسليط الضوء على تجاربها المتفردة، إلى جانب تعزيز شراكاتنا مع رواد قطاع السفر والضيافة، بما يدعم جهودنا لترسيخ مكانة عجمان كوجهة متميزة على خارطة السياحة الإقليمية والدولية)).

وضمن فعاليات المعرض، تسلط الدائرة الضوء على بطولة آسيا لبناء الأجسام، التي تستضيفها الإمارة من 14 إلى 18 يونيو المقبل، وستتضمن المشاركة الكشف عن الهوية البصرية الرسمية للبطولة، في خطوة تهدف إلى الترويج لهذا الحدث الرياضي البارز، وتعزيز حضوره على المستويين الإقليمي والدولي، بما يجسد حرص الإمارة على دعم الرياضة، ورعاية الرياضيين المحليين والدوليين.

كما ستقدّم الدائرة خلال المعرض عرضاً حياً للفنانة الإماراتية الموهوبة هدى الريس، التي ستبدع نحتاً مباشراً لمتحف المنامة، في عمل فني يجسّد أصالة الثقافة والتراث الإماراتي.

شاشات تفاعلية

إلى جانب ذلك، ستوفر الدائرة شاشات تفاعلية، تستعرض أبرز معالم متاحف عجمان، وتقدم للزوار لمحة عن التجارب الفريدة التي تنتظرهم خلال زياراتهم القادمة.

وسيضم جناح الدائرة في المعرض 17 جهة عارضة، من فنادق ووجهات سياحية ومؤسسات معنية بالتراث والثقافة والفنون، وهي دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وغرفة عجمان، فندق عجمان، وفيرمونت عجمان، وفندق عجمان سراي، وفندق باهي قصر عجمان، وإيوان للشقق الفندقية، ومنتجع الزوراء، وشركة زاريا لإدارة المنتجعات الصحية، وفلاش هورايزن للسياحة والسفر، ورضا الدولية للسياحة والسفر، ومسندم أدفنشر للسياحة والسفر، وأرت إيدج للسياحة والسفر، وأريبين أوريكس للسياحة والسفر، وجويس للسياحة والرحلات، وشركة الملكي لتعبئة المواد الغذائية.