"لقاء التميز" في غرفة عجمان يدعم التنافسية وتطوير خدمات الأعمال

MENAFN - Al-Bayan) ">نظمت غرفة عجمان ((لقاء التميز))، بهدف تعزيز التكامل والمواءمة بين فرق التميز، والاطلاع على نتائج المؤشرات الاستراتيجية لدعم القدرات المؤسسية، وتعزيز مساهمة الغرفة في رفع مستويات التنافسية لإمارة عجمان محلياً وإقليمياً ودولياً، كما سعى اللقاء إلى تطوير العمليات والخدمات، وإطلاق مشاريع استراتيجية تدعم تحقيق رؤية عجمان 2030.

حضر اللقاء سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، والمديرون التنفيذيون، ومديرو الإدارات، وأعضاء فرق التميز في الغرفة، وذلك في نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان.

الذكاء الاصطناعي

وأكد سالم السويدي على أهمية اللقاء، ودوره في تعزيز التكامل والعمل الجماعي بين إدارات الغرفة وفرق التميز، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال في الإمارة، والسعي نحو تطبيق خدمات الجيل القادم، بالاعتماد على أحدث التقنيات الحديثة، وحلول الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن إطلاق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تحدي ((خدمات الجيل القادم)) في عجمان، بمثابة حافز لتطوير خدمات أكثر سلاسة وسرعة وكفاءة.

وقال ((تطوير الخدمات وإطلاق المشاريع والمبادرات الموجهة للمتعاملين وأعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص، يُعد حجر الأساس، والهدف الاستراتيجي الذي تعمل الغرفة على تحقيقه، ضمن خططها المستقبلية)).

أدار ((لقاء التميز)) فيصل الخوري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وقدم للحضور شرحاً وافياً حول نتائج الدورات التقييمية السابقة، وسلط الضوء على أبرز نقاط القوة والتحديات، وأكد خلال عرضه أن اللقاء يمثل منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار بين كوادر الغرفة، بهدف تحليل النتائج، ووضع التوصيات، وصياغة السيناريوهات المبتكرة التي تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، ودعم مسيرة التميز والابتكار، تحقيقاً لأهداف الغرفة الاستراتيجية، والمتواءمة من أهداف ورؤية عجمان 2030، معتبراً أن اللقاء انطلاقة لاستعدادات الغرفة للمشاركة في سباق التميز، وبرنامج عجمان للتميز بدورته القادمة.

جلسات حوارية

وشمل اللقاء عدداً من الجلسات الحوارية، وورش العمل التفاعلية، التي ركزت على استعراض ومناقشة أفضل الممارسات المؤسسية، وفرص التحسين والتطوير، وطرح مبادرات مبتكرة، تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتعزز كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال في الإمارة، كما أوصى المشاركون بضرورة استمرار اللقاءات الدورية، لتعزيز التواصل، وتحفيز الابتكار بين فرق التميز، دعماً لتحقيق أهداف الغرفة ورؤيتها الاستراتيجية.