بورصة عمان تدعو الشركات لتزويدها بالبيانات المالية للربع الأول

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لبورصة عمّان، مازن الوظائفي، بأن البورصة تدعو الشركات المدرجة لديها لاستكمال تزويدها بالبيانات المالية للربع الأول المراجعة من قبل مدققي حسابات تلك الشركات عن الفترة المنتهية في 31 آذار 2025، وذلك عبر نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL ، قبل نهاية شهر نيسان الحالي.



وأكد الوظائفي أن بورصة عمّان ستقوم بإيقاف التداول في أسهم الشركات المخالفة والتي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية للربع الأول المراجعة من قبل مدقق حساباتها اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية نيسان الحالي إلى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة، استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لعام 2018، وذلك بهدف تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري.



وأشار إلى أن البورصة ستقوم عد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات المرحلية المراجعة بالإعلان من خلال مختلف وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة. وستكون الشركات التي لم تلتزم بالموعد المقرر عُرضة للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها.



ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات المالية للربع الأول التزاماً بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، والتي تُلزم جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات مرحلية مراجعة من مدققي الحسابات، تعزيزاً لمبدأي الإفصاح والشفافية، ولتمكين المستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب.



ومما يجدر بالذكر أن البورصة تقوم بتعميم هذه البيانات على موقـع البورصة الإلكتروني ضمن التعاميم والإفصاحات (بيانات ربع سنوية) وذلك لتسهيل الوصول إليها من قبل المهتمين.