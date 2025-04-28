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الرئيس اللبناني يشدد على انسحاب الجيش الإسرائيلي من التلال الخمسة

الرئيس اللبناني يشدد على انسحاب الجيش الإسرائيلي من التلال الخمسة

2025-04-28 06:12:12
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمسة لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود.
كما أكد "أن مسؤولية أمن الحدود تقع على عاتق الدولة اللبنانية وحدها"، في منشور للرئاسة اللبنانية على منصة "X".
وأشار الرئيس عون إلى أن الجيش اللبناني ينتشر حاليا على الحدود الشمالية الشرقية ويقوم بواجباته كاملة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ومنع عمليات التهريب وحفظ الأمن الداخلي.
وشدد على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قد اتخذ، وأنه لا مجال للعودة إلى لغة الحرب.


RT

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