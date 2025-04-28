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وجبة بسيطة دعمت صحتها حتى الـ96 عام... ما الذي كانت تتناوله الملكة إليزابيث؟

وجبة بسيطة دعمت صحتها حتى الـ96 عام... ما الذي كانت تتناوله الملكة إليزابيث؟

2025-04-28 06:12:12
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حافظت الملكة إليزابيث، التي توفيت عن عمر ناهز 96 عامًا، على نمط حياة صحي تميّز بالبساطة والاختيارات الغذائية الذكية. واحدة من وجباتها المفضلة كانت السمك المشوي فوق طبقة من السبانخ المطهو، وهي وجبة وصفها خبراء التغذية بأنها خفيفة ومغذية وغنية بالعناصر الضرورية لصحة الجسم.


ورغم أن الملكة لم تكن من عشاق تناول الطعام بكثرة، إلا أن نظامها الغذائي كان محسوبًا بعناية للحفاظ على طاقتها وصحتها مع التقدم في السن. وبحسب الطاهي الملكي السابق دارين ماكجريدي، كانت إليزابيث تفضل الوجبات البسيطة والغنية بالعناصر الغذائية، خلافًا لزوجها الأمير فيليب الذي مال إلى الأطباق الأكثر تنوعًا.


السمك، الغني بأحماض أوميغا 3، يُسهم في دعم صحة القلب والدماغ، فيما يوفر السبانخ مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية، مثل المغنيسيوم، حمض الفوليك، فيتامين ك، وفيتامين أ. ويُعد السبانخ المجمد أكثر حفاظًا على قيمته الغذائية من الطازج، الذي قد يفقد نسبة كبيرة من فيتامين سي أثناء التخزين.


اختيارات الملكة الغذائية تعكس توازنًا بين البساطة والفائدة، وساهمت في الحفاظ على صحتها الجيدة حتى سنواتها الأخيرة، ما يُعد درسًا مهمًا في أن التغذية المتوازنة قد تكون سرًّا من أسرار العمر الطويل.

ارم نيوز

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