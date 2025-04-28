عيد ميلاد الأميرة رجوة الحسين يصادف اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يصادف اليوم الاثنين، العيد الواحد والثلاثون لميلاد سمو الأميرة رجوة الحسين.



ولدت سموها بالرياض في 28 نيسان 1994، للمرحوم، بإذن الله، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والسيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.



وعُقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد على سمو الأميرة رجوة الحسين في 1 حزيران 2023، ورزق سموهما، بسمو الأميرة إيمان بنت الحسين، في 3 آب 2024.



وتلقت سموها دراستها الثانوية بالمملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" بنيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.



وحصلت سموها على شهادة في الاتصالات المرئية من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في الولايات المتحدة الأميركية.