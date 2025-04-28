عشائر العواملة : نشكر جلالة الملك وسمو ولي العهد لمواساتهما في مصابنا الجلل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تتقدم عشائر السلط والبلقاء عامة، وعشائر العواملة خاصة، وآل الحطاب وأنسباؤهم، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفظهما الله، لتفضلهما بانتداب معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر، لمواساتنا بوفاة فقيدتنا الغالية المرحومة الحاجة (أم طارق) أرملة المرحوم الحاج زهير أديب الكايد العواملة.



‎مما كان له أبلغ الأثر في التخفيف من مصابنا الجلل



‎والشكر الموصول وعظيم الامتنان إلى جميع ابناء الأسرة الأردنية الواحدة، وأصحاب الدولة والمعالي، ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب، والسادة أعضاء المجلسين وأصحاب العطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير المخابرات العامة، ومدير الأمن العام، وكافة مرتبات القوات المسلحة الأردنية والمخابرات العامة والأمن العام، والسادة أصحاب العطوفة وشيوخ العشائر والوجهاء.



‎لقد كانت مواساتكم لنا عنوان وفاءٍ أصيلٍ، وعزوةً نفخر بها، وترسيخاً لمعاني النخوة والانتماء المتجذر في هذا الوطن العزيز.



‎نسأل الله العلي القدير أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يحفظ الأردن وأهله وقيادته الهاشمية الحكيمة من كل مكروه، وأن يتغمد فقيدتنا الغالية بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته .



‎وإنا لله وإنا إليه راجعون