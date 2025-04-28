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إيران .. ارتفاع عدد قتلى الانفجار في ميناء رجائي إلى 46 والجرحى إلى 1242

إيران .. ارتفاع عدد قتلى الانفجار في ميناء رجائي إلى 46 والجرحى إلى 1242

2025-04-28 06:12:12
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إيرانية بارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء "شهيد رجائي" بمدينة بندر عباس جنوبي إيران إلى 46 قتيلاً و1242 جريحاً.
وأكد مجتبى خالدي، المتحدث باسم الهلال الأحمر الإيراني، على ضرورة تجنب التوجه إلى محافظة هرمزغان ومدينة بندر عباس إلا للفرق المختصة، قائلاً: "نناشد الجميع، بغض النظر عن تخصصهم، عدم الذهاب إلى المنطقة من أجل إتاحة المجال لفرق الإنقاذ للعمل بكفاءة، وسيتم الإعلان عن الحاجة إلى متطوعين إذا تطلب الأمر".
وأضاف خالدي أن فرق الدعم التابعة للهلال الأحمر بدأت عملية البحث عن المفقودين وتحديث أسر الضحايا بأحدث التطورات حول المصابين والمفقودين.
كما أكد استمرار تواجد المنظمة في موقع الحادث حتى انتهاء عمليات الإغاثة، مع الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للمنطقة بعد انتهاء العمليات العاجلة.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على أكثر من 80% من الحرائق الناجمة عن الانفجار الضخم، الذي تسبب أيضاً في هزة أرضية شعر بها سكان المناطق المجاورة، كما وصل دوي الانفجار إلى مسافة 20 كيلومتراً من موقع الحادث.
روسيا اليوم


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