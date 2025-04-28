أطباء يحذرون من النوم على البطن.. ما السبب؟

أطباء يحذرون من النوم على البطن.. ما السبب؟
في المقابل، حذر الخبراء من النوم على البطن بسبب مخاطره على العمود الفقري والتنفس. كما بيّنت الدراسة أن 4 من كل 10 أشخاص يعانون من آلام عند الاستيقاظ، ومع ذلك، لا يستشير معظمهم مختصين.
وشدد الخبراء على أهمية الوعي بوضعيات النوم الصحيحة لتحسين الصحة العامة وتخفيف الألم المزمن.
ارم نيوز
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