أطباء يحذرون من النوم على البطن.. ما السبب؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة حديثة أن النوم على الجانب الأيمن هو الوضع الأكثر شيوعًا بين البالغين، رغم تحذيرات الخبراء من أن وضعيات أخرى مثل النوم على الجانب الأيسر أو الظهر قد تكون أكثر فائدة للصحة. وأوضح مختصون أن النوم على الجانب الأيسر يساعد على الهضم، بينما النوم على الظهر مع وسادة تحت الركبتين يخفف الضغط على العمود الفقري.



في المقابل، حذر الخبراء من النوم على البطن بسبب مخاطره على العمود الفقري والتنفس. كما بيّنت الدراسة أن 4 من كل 10 أشخاص يعانون من آلام عند الاستيقاظ، ومع ذلك، لا يستشير معظمهم مختصين.



وشدد الخبراء على أهمية الوعي بوضعيات النوم الصحيحة لتحسين الصحة العامة وتخفيف الألم المزمن.

ارم نيوز