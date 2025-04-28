انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.38% لشهر آذار من عام 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين والذي رصد انخفاضاً في أسعار المنتجين الصناعيين نسبته (0.38%) مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفاعاً بنسبة 0.24% مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للثلاثة أشهر الأولى من عام 2025 بنسبة (0.11%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024.



وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر آذار من عام 2025 ما مقداره 107.21 مقابل 107.62 لنفس الشهر من عام 2024، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر آذار من عام 2025 ما مقداره 107.21 مقابل 106.96 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام. وعلى المستوى التراكمي للثلاثة أشهر الأولى من عام 2025 فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين ما مقداره 107.09 مقابل 107.21 لنفس الفترة من عام 2024.



وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر آذار من عام 2025 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 انخفاض أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (0.43%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وأسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (0.69%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، في حين ارتفعت أسعار "الكهرباء" بنسبة 0.62% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.



وعلى نطاق التغير الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر آذار من عام 2025 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لارتفاع أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 5.49% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وأسعار "الكهرباء" بنسبة 0.29% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%، في حين انخفضت أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (0.08%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%.



وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للثلاثة أشهر الأولى من عام 2025 بنفس الفترة من عام 2024، فقد انخفضت أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (1.94%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وأسعار "الكهرباء" بنسبة (0.09%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.