الأوقاف: ما ورد في أحد البرامج الإذاعية يجافي الحقيقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استغربت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ما ورد صباح اليوم الاثنين في أحد البرامج الإذاعية حول اتهامات وعبارات ملؤها التهكم والسخرية والاستهزاء بعمل الوزارة فيما يتعلق برعاية المساجد وسائر الشؤون الدينية.



وعبرت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، عن استهجانها ورفضها ما ورد في البرنامج من معلومات تجافي الحقيقة، وتتنافى مع المعايير المهنية المتمثلة بالدقة والموضوعية والتحري والتوثق من المعلومات من مصادرها، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مواجهة كل من يحاول اتهامها أو تشويه سمعتها، أو الانتقاص من مسؤوليتها الشرعية والقانونية برعاية وتنمية الوقف بصفتها المتولي العام على الأوقاف الإسلامية في المملكة.



وأوضح البيان أن الوزارة، وبموجب التشريعات النافذة، تقوم بواجبها في العناية بالمساجد وتأمين احتياجاتها لتؤدي رسالتها ودورها الديني والمجتمعي، مبينا أن الوزارة تتحمل مصاريف المساجد من موازنتها التي تقدر بنحو 15 مليون دينار سنويا، ولا يجري تحويل أي مبلغ لموازنتها من التبرعات التي تجمعها لجان المساجد وتنفق على احتياجات المساجد العائدة لها.



وأشار إلى حرص الوزارة على تنمية وإدارة الأملاك الوقفية واستثمارها وإنفاق غلة الوقف حسب شرط الواقف، لافتا إلى أن الوقف في المملكة تم الحفاظ عليه بشكل كامل منذ تأسيس الدولة، ولم يتعرض لأي اعتداء.