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فقدان الوزن خلال 4 أسابيع.. حمية كورية تثير جدلاً واسعاً

فقدان الوزن خلال 4 أسابيع.. حمية كورية تثير جدلاً واسعاً

2025-04-28 06:12:11
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثارت حمية "Switch On Diet"، التي ابتكرها الدكتور الكوري يونغ-وو بارك، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وعدت بنتائج ملحوظة في خسارة الوزن خلال 4 أسابيع فقط، عبر تصحيح الاضطرابات الأيضية دون التأثير على الكتلة العضلية.


ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة هندوستان تايمز، تعتمد الحمية على عدد من الأسس:
الصيام المتقطع لمدة 10 إلى 14 ساعة يومياً،
تناول وجبات عالية البروتين،
شرب لترين من الماء يوميًا،
النوم لمدة لا تقل عن 6 ساعات،
تقييد الكربوهيدرات للوصول إلى الحالة الكيتوزية،
وأداء تمارين عالية الشدة 4 مرات أسبوعيًا.

تقسيم الحمية يتم على 4 مراحل أسبوعية:
الأسبوع الأول: تنظيف الأمعاء وتناول أطعمة نباتية ومشروبات بروتينية، مع الامتناع عن الألبان والدقيق والقهوة.
الأسبوع الثاني: صيام كامل 24 ساعة ووجبات منخفضة الكربوهيدرات بدون تمارين شاقة.
الأسبوعان الثالث والرابع: صيام يومين إلى 3 أيام أسبوعياً، مع وجبات خفيفة وغنية بالمغذيات، والسماح بتناول الكربوهيدرات الصحية بعد التمارين فقط.


ويُوصى بعد انتهاء الحمية بالاستمرار في الصيام ليوم كامل أسبوعيًا، وصيام 14 ساعة إضافية أسبوعياً للمحافظة على التوازن الأيضي واستمرار فقدان الوزن.

ارم نيوز


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