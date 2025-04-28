بنك الإسكان يحصد جائزة أفضل بنك في التحول الرقمي لعام 2025

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حصل بنك الإسكان على جائزة "أفضل بنك في التحول الرقمي" لعام 2025 ضمن إطار فعاليات مؤتمر قمة التكنولوجيا المالية Fintech Summit الذي يعد الحدث الأضخم والأكثر تأثيراً في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والابتكار المصرفي، والذي عقد يوم الأربعاء 23 نيسان 2025، في فندق الفورسيزونز عمّان، بمشاركة عدد كبير من قادة التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية والأمنية والقطاع المصرفي والمالي والقطاعات الاقتصادية ذات الصلة بالتكنولوجيا في المنطقة.



وقد جاء تكريم البنك بهذه الجائزة تقديراً لإنجازاته وجهوده في إعادة تشكيل تجربة العميل الرقمية من خلال تطوير العديد من جوانب ومجالات العمل المصرفي، وتقديم المزيد من الخدمات المتطورة، ما انعكس على تعزيز مستويات الراحة ورفع الكفاءة والتفاعل عبر جميع القنوات. وشملت جهود البنك الإقراض الرقمي الكامل، وإدارة النقد، وأتمتة العمليات، وإطلاق خدمات مبتكرة عبر تطبيقاته المصرفية الموجهة لمختلف شرائح العملاء.



وكان المؤتمر قد تضمن سلسلة من الحلقات النقاشية، والعروض التقديمية وفرص التواصل وتبادل الأفكار حول الاتجاهات الناشئة والأطر التنظيمية والإمكانيات المستقبلية. وتم التطرق خلال المؤتمر إلى أحدث التطورات في مجال الخدمات المالية واستراتيجيات تعزيز التكنولوجيا الرقمية مع التركيز على الخدمات المصرفية الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي والأدوات المالية وحلول الدفع وتقنية البلوك شين والتطبيقات المصرفية ومستقبل الخدمات المصرفية المفتوحة.



هذا وشارك البنك في المؤتمر كراعٍ بلاتيني، حرصاً على دعم الفعاليات الاقتصادية الرائدة التي ترسخ مكانة المملكة كمركز مالي متقدم، والتي يعد المؤتمر من أبرزها، وسعياً لمساندة المؤتمر في تحقيق أهدافه الرامية لتعزيز القدرة على ابتكار الخدمات المصرفية التي تسهم في توسيع نطاق الشمول المالي، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد رقمي، وتعزيز النمو في الأسواق المحلية والإقليمية.



ويشار إلى أن بنك الإسكان من المؤسسات المصرفية السباقة في التحول الرقمي؛ حيث نفذ برنامجاً طموحاً في هذا المجال، كما يواصل توجهه نحو الأدوات التقنية والابتكار باعتبار ذلك قوة تحويلية في الاقتصاد وفي ضمان تقديم حلول وتجارب مصرفية مرنة وسلسة. ويوفر البنك مجموعة مبتكرة من قنوات التفاعل والحلول والمنتجات المصرفية الرقمية ومن أبرزها منصات الخدمات المصرفية الإلكترونية Iskan Payو Iskan OnlineوIskan Mobile، وخدمات E-Trading Invest والبرامج المخصصة للصغار والشباب Iskan Young وIskan Youth، فضلاً عن شبكة أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء المملكة والتي تتميز بشاشات تفاعلية، وشبكة فروع واسعة تتميز بأحدث التصاميم العصرية التي تواكب مسيرة التحول الرقمي في البنك.

