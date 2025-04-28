اقتحامات متواصلة .. مستوطنون يدنسون الأقصى تحت حماية الاحتلال

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اقتحامات متواصلة .. مستوطنون يدنسون الأقصى تحت حماية الاحتلال
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.
وفرضت شرطة الاحتلال قيوداً مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد.
وفي استفزاز لمشاعر الفلسطينيين، نشر الاحتلال أعلامه في شوارع مدينة القدس، استعداداً لإحياء ما يسمى "يوم الاستقلال" الذي يتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية في أيار المقبل.
وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى، الرامية لهدم المسجد وإقامة "الهيكل" المزعوم.
ويتعرض المسجد الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانياً ومكانياً.
بترا
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.
وفرضت شرطة الاحتلال قيوداً مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد.
وفي استفزاز لمشاعر الفلسطينيين، نشر الاحتلال أعلامه في شوارع مدينة القدس، استعداداً لإحياء ما يسمى "يوم الاستقلال" الذي يتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية في أيار المقبل.
وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى، الرامية لهدم المسجد وإقامة "الهيكل" المزعوم.
ويتعرض المسجد الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانياً ومكانياً.
بترا
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