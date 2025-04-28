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اقتحامات متواصلة .. مستوطنون يدنسون الأقصى تحت حماية الاحتلال

اقتحامات متواصلة .. مستوطنون يدنسون الأقصى تحت حماية الاحتلال

2025-04-28 06:12:10
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.
وفرضت شرطة الاحتلال قيوداً مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بوابات المسجد.
وفي استفزاز لمشاعر الفلسطينيين، نشر الاحتلال أعلامه في شوارع مدينة القدس، استعداداً لإحياء ما يسمى "يوم الاستقلال" الذي يتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية في أيار المقبل.
وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى، الرامية لهدم المسجد وإقامة "الهيكل" المزعوم.
ويتعرض المسجد الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانياً ومكانياً.
بترا


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