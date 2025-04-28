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تطبيق سند يتيح التحقق من صحة الفاتورة الصادرة عن نظام الفوترة

تطبيق سند يتيح التحقق من صحة الفاتورة الصادرة عن نظام الفوترة

2025-04-28 06:12:09
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميع الشركات والمنشأت والمؤسسات واستكمالا لتمكينها من التأكد من ان مشترياتها من السلع والخدمات المحلية تتم من خلال موردين ملتزمين بالانضمام لنظام الفوترة الوطني عند شراء أي سلعة أو الحصول على خدمة مقابل البدل ضرورة التأكد من صدور الفاتورة عن نظام الفوترة الوطني الالكتروني والتحقق من وجود رمز الاستجابة السريع QR Code على هذه الفاتورة.


وأوضح أبو علي أنه بالإمكان عند الحصول على أي فاتورة لقاء شراء أي سلعة أو الحصول على خدمة مقابل البدل بعد التأكد من وجود رمز الاستجابة السريع QR Code على الفاتورة التحقق من صحة الفاتورة باستخدام تطبيق سند وذلك باختيار عنوان التحقّق من المستندات الرقمية والقيام بمسح رمز الاستجابة السريع QR Code الموجود على الفاتورة، حيث سيعرض له التطبيق بشكل مباشر إذا كانت الوثيقة (الفاتورة) صحيحة أو غير صحيحة.

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