نصائح هامة لمرضى الربو في الطقس المحمل بالأتربة

نصائح هامة لمرضى الربو في الطقس المحمل بالأتربة
مراقبة الطقس: يجب على مرضى الربو متابعة حالة الطقس بشكل دوري قبل الخروج لتجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة والرطوبة أو العواصف الترابية.
اتخاذ الاحتياطات عند الخروج: من الضروري ارتداء الكمامة والنظارات الشمسية عند الخروج للحد من استنشاق الغبار وحماية العين من الأتربة.
الحفاظ على صحة الجسم داخليًا: من المهم إغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الأتربة إلى المنزل، واستخدام أجهزة تنقية الهواء وتنظيف المنزل بانتظام لضمان هواء نظيف.
تناول أدوية الربو بانتظام: يجب الالتزام بأخذ الأدوية وفقًا لخطة العلاج المقررة من الطبيب، بما في ذلك البخاخات، لتقليل الأعراض.
تجنب التدخين: ينبغي تجنب التدخين والتدخين السلبي نهائيًا، خاصة في الطقس المتغير، لأنهما يزيدان من تهيج المجاري الهوائية ويزيدان من خطر نوبات الربو
الكونسلتو
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