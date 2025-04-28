نصائح هامة لمرضى الربو في الطقس المحمل بالأتربة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قد يعاني مرضى الربو من مشاكل صحية إضافية في الطقس المتقلب، خصوصًا مع زيادة الأتربة والغبار. لتقليل الأعراض وتجنب المضاعفات، يُنصح باتباع بعض الإجراءات الوقائية:



مراقبة الطقس: يجب على مرضى الربو متابعة حالة الطقس بشكل دوري قبل الخروج لتجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة والرطوبة أو العواصف الترابية.

اتخاذ الاحتياطات عند الخروج: من الضروري ارتداء الكمامة والنظارات الشمسية عند الخروج للحد من استنشاق الغبار وحماية العين من الأتربة.

الحفاظ على صحة الجسم داخليًا: من المهم إغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الأتربة إلى المنزل، واستخدام أجهزة تنقية الهواء وتنظيف المنزل بانتظام لضمان هواء نظيف.

تناول أدوية الربو بانتظام: يجب الالتزام بأخذ الأدوية وفقًا لخطة العلاج المقررة من الطبيب، بما في ذلك البخاخات، لتقليل الأعراض.

تجنب التدخين: ينبغي تجنب التدخين والتدخين السلبي نهائيًا، خاصة في الطقس المتغير، لأنهما يزيدان من تهيج المجاري الهوائية ويزيدان من خطر نوبات الربو

الكونسلتو