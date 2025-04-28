الصليب الأحمر: شرارة جحيم جديد أطلقت في غزة مع تجدد الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- ذكر المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بيير كراهنبول، الإثنين أن "شرارة جحيم جديد" أُطلقت في غزة مع تجدّد الحرب على القطاع، في كلمة ألقاها خلال منتدى الأمن العالمي 2025 الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.

وقال كراهنبول "غزة تشهد وتعاني... الموت والإصابات والنزوح المتكرر والأطراف المبتورة والانفصال والاختفاء والجوع والحرمان من المساعدات والكرامة على نطاق واسع. وما إن دفع وقف إطلاق النار المهم جدا، الناس إلى الظن بأنهم نجوا من الأسوأ حتى فُجّر جحيم جديد".

وأضاف أن "هذا يشمل صدمة عائلات الرهائن الإسرائيليين التي تعيش كابوسا لا ينتهي وعائلات السجناء الفلسطينيين"، موضحا أنه "قُتل أكثر من 400 عامل إغاثة و1000 عامل في الرعاية الصحية في غزة، بينهم 36 من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر".

وعلّق كراهنبول "سيطاردنا هذا الرعب ونزع الصفة الإنسانية لعقود مقبلة".

وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق وتنصل إسرائيل من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، استأنفت تل أبيب هجماتها الجوية والبرية في القطاع في 18 آذار/مارس ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة في مطلع الشهر نفسه.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة الأحد ارتفاع حصيلة الحرب إلى 52,243 شهيدا و117,439 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.