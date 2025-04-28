الصليب الأحمر: شرارة جحيم جديد أطلقت في غزة مع تجدد الحرب

الصليب الأحمر: شرارة جحيم جديد أطلقت في غزة مع تجدد الحرب
وقال كراهنبول "غزة تشهد وتعاني... الموت والإصابات والنزوح المتكرر والأطراف المبتورة والانفصال والاختفاء والجوع والحرمان من المساعدات والكرامة على نطاق واسع. وما إن دفع وقف إطلاق النار المهم جدا، الناس إلى الظن بأنهم نجوا من الأسوأ حتى فُجّر جحيم جديد".
وأضاف أن "هذا يشمل صدمة عائلات الرهائن الإسرائيليين التي تعيش كابوسا لا ينتهي وعائلات السجناء الفلسطينيين"، موضحا أنه "قُتل أكثر من 400 عامل إغاثة و1000 عامل في الرعاية الصحية في غزة، بينهم 36 من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر".
وعلّق كراهنبول "سيطاردنا هذا الرعب ونزع الصفة الإنسانية لعقود مقبلة".
وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق وتنصل إسرائيل من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، استأنفت تل أبيب هجماتها الجوية والبرية في القطاع في 18 آذار/مارس ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة في مطلع الشهر نفسه.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة الأحد ارتفاع حصيلة الحرب إلى 52,243 شهيدا و117,439 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
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