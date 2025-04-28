إسرائيل تؤجل قطع المياه عن مدينة غزة والشجاعية لاستخدامه كرافعة ضغط

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - قدم وزراء في الكابينيت السياسي– الأمني الإسرائيلي، في بداية آذار/مارس الماضي، مشروع قرار يقضي بوقف ضخ المياه إلى مدينة غزة وحي الشجاعية، والتي تضخها شركة "مَكوروت" الإسرائيلية من منطقة كيبوتس "ناحال عوز".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الإثنين، أن جهات أمنية إسرائيلية عارضت تنفيذ هذا القرار في حينه، لأنه "لا يتلاءم مع الخطط العملياتية"، ودعت إلى تنفيذ ذلك في موعد لاحق "كرافعة ضغط" وبعد توسيع التوغل البري للجيش الإسرائيلي في القطاع، من أجل دفع السكان في شمال قطاع غزة إلى النزوح إلى جنوبه.

وحسب الإذاعة، فإن الكابينيت السياسي – الأمني لم يتخذ قرارا بوقف ضخ المياه على إثر معارضة الجهات الأمنية، وأن ضخ المياه إلى القطاع استمر من خلال ثلاثة خطوط إمداد.

إلا أن الخط الذي يزود الشجاعية بالمياه والذي طالب الوزراء بوقف ضخ المياه من خلاله، الشهر الماضي، انفجر مؤخرا بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي، وفقا للإذاعة.

وحسب الإذاعة، فإن إسرائيل أصلحت هذا الخط، بأن صادقت وحدة التنسيق والارتباط الإسرائيلية على دخول "جهات في غزة" إلى المنطقة العازلة من أجل إصلاح خط المياه.

ونقلت الإذاعة عن مصادر في وحدة التنسيق والارتباط قولها إن القرار بشأن دخول جهات في غزة اتخذ بعد مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، "لكن اتضح لاحقا أن لا أحد في المستوى السياسي صادق على ذلك"، وأن قائد الوحدة، غسان عليان، قرر ذلك بعد أن مصادقة الكابينيت على خط المياه قبل عدة أشهر.

وأضافت الإذاعة أن قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في الشجاعية طولبت بوقف عملياتها، في الأسابيع الأخيرة، والابتعاد عن هذه المنطقة، من أجل إصلاح خط المياه.

وقال مصادر في وحدة التنسيق والارتباط للإذاعة إن الجهات التي أصلحت خط المياه هم "فلسطينيون محليون غير مرتبطين أو غير مقربين من حماس، ومن أجل التأكد من ذلك خضع كل واحد منهم لفحص أمني مشدد. وأن دولة إسرائيل لا تدفع للعاملين المحليين ولا تشغلهم، وسمحت لهم بإصلاح بنية المياه التحتية فقط".