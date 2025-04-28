أبو زيد: الإدارة العامة اليوم مطالبة بالتحول الجوهري والاستباق لصناعة المستقبل

MENAFN - Palestine News Network ) عمان / PNN - أكد رئيس مجلس إدارة شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار)، الوزير موسى أبو زيد، أن انعقاد المؤتمر الدولي التاسع للشبكة في العاصمة الأردنية عمّان يعكس الدور الريادي للمملكة الأردنية الهاشمية في تحديث الإدارة العامة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في المنطقة.

وفي كلمة له خلال حفل افتتاح المؤتمر، الذي جاء برعاية رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، وبحضور وزير الدولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، وعدد من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء من أكثر من عشرين دولة عربية ودولية، قال أبو زيد: إن هذا الحدث الدولي الكبير بات محطة سنوية رئيسية لتطوير الإدارة العامة في منطقتنا والعالم.

وشكر أبو زيد، المملكة الأردنية الهاشمية، قيادةً وحكومةً وشعباً، لاستضافتها هذا المؤتمر النوعي، مؤكداً أن اختيار عمّان لعقد المؤتمر ليس مجرد قرار جغرافي، بل هو تقدير لدور الأردن الريادي في الإصلاح الإداري.

وأشار إلى أن عنوان المؤتمر هذا العام: "الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التحولات، المرونة، وآفاق المستقبل"، جاء انعكاساً لوعي جماعي بالتحديات العميقة التي تواجهها الإدارة العامة، وإيماناً بضرورة التحول الجوهري في القيم وأدوات صنع القرار والمؤسسات والكفاءات.

وقال أبو زيد: "نحن اليوم بحاجة إلى إدارات عامة مرنة قادرة على التعلّم والتغيير وإعادة ابتكار ذاتها في مواجهة تحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والهجرة وتغير المناخ".

ولفت إلى أن المؤتمر يناقش أربعة محاور رئيسية: التحولات المؤسسية، والمرونة الإدارية، والرقمنة والتحول الذكي، وآفاق بناء إدارات مُمكِّنة للشباب وحاضنة للابتكار.

وأكد رئيس شبكة مينابار أن المؤتمر يشهد مشاركة نوعية من أكثر من 20 دولة عربية ودولية، وتقديم أكثر من 129 ورقة بحثية وعلمية، وتنظيم جلسات حوارية تسلط الضوء على التجارب الناجحة والإصلاحات الحديثة.

وأضاف: "لقد أثبتت شبكة مينابار منذ تأسيسها أنها ليست مجرد مظلة بحثية، بل هي محرك للتحديث الإداري، ومنصة حوارية تجمع بين الشرق والغرب، وبين صناع السياسات والممارسين، وبين الحكومات والمجتمع المدني".

وشدد أبو زيد على أن الإدارة العامة اليوم مطالبة بأن تكون منحازة إلى قيم العدالة والمساواة والشمول، وأن تكون أداة لصناعة التغيير الاجتماعي العادل والنمو الاقتصادي الشامل، قائلاً: "لا تنمية بلا إدارة، ولا إدارة بلا قيم، ولا قيم بلا إنسان".

واختتم أبو زيد كلمته بالدعوة إلى إطلاق منصة دولية تفاعلية لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التعاون عبر الحدود لمواجهة التحديات المشتركة، قائلاً: "دعونا نجعل من هذا المؤتمر منصة لتوليد الأفكار الجديدة ورسم ملامح المستقبل، ولنمضِ معاً نحو إدارة عامة تكون فيها الحوكمة نبراساً، والرقمنة أداة، والإنسان جوهراً".