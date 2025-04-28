افتتاح مكاتب زراعية فرعية شرق قلقيلية

MENAFN - Palestine News Network ) قلقيلية / PNN - افتتحت وزارة الزراعة ومحافظة قلقيلية، بالتعاون مع مجلس بلدة كفر ثلث والفندق شرق قلقيلية، اليوم الاثنين، مكتبين زراعيين تابعين لمديرية الزراعة.

وأثنى محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة على جهود وزارة الزراعة في دعم القطاع الزراعي وتلبية احتياجات المزارعين في القرى والبلدات كافة، خاصة التي تقع بالمنطقة الشرقية من المحافظة والتي تشهد انتهاكات مستمرة تمس المزارعين وأراضيهم وتؤثر في عملهم الزراعي.

بدوره، أكد وكيل وزارة الزراعة بدر حوامدة، أن إجراءات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، من حواجز واقتحامات ومداهمات يومية، أعاقت حركة المواطنين وتنقلهم من مديرية الزراعة بمدينة قلقيلية وإليها، ما استدعى من وزارة الزراعة التفكير بجدية أكبر في احتياجات المزارعين.

وأضاف أن افتتاح المكاتب الزراعية جاء استجابة لهذه الظروف، بهدف تسهيل وصول الخدمات الزراعية إلى المواطنين ودعم صمودهم.

من جهتهما، أعرب رئيسا مجلسي بلدة كفر ثلث جهاد عودة، والفندق لؤي تيم عن استعدادهما الكامل للتعاون مع المجتمع المحلي، مؤكدين حرصهما على دعم كل الجهود الرامية إلى خدمة المواطنين والمزارعين، وتعزيز صمودهم في وجه التحديات.