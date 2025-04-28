افتتاح مكاتب زراعية فرعية شرق قلقيلية
وأثنى محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة على جهود وزارة الزراعة في دعم القطاع الزراعي وتلبية احتياجات المزارعين في القرى والبلدات كافة، خاصة التي تقع بالمنطقة الشرقية من المحافظة والتي تشهد انتهاكات مستمرة تمس المزارعين وأراضيهم وتؤثر في عملهم الزراعي.
بدوره، أكد وكيل وزارة الزراعة بدر حوامدة، أن إجراءات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، من حواجز واقتحامات ومداهمات يومية، أعاقت حركة المواطنين وتنقلهم من مديرية الزراعة بمدينة قلقيلية وإليها، ما استدعى من وزارة الزراعة التفكير بجدية أكبر في احتياجات المزارعين.
وأضاف أن افتتاح المكاتب الزراعية جاء استجابة لهذه الظروف، بهدف تسهيل وصول الخدمات الزراعية إلى المواطنين ودعم صمودهم.
من جهتهما، أعرب رئيسا مجلسي بلدة كفر ثلث جهاد عودة، والفندق لؤي تيم عن استعدادهما الكامل للتعاون مع المجتمع المحلي، مؤكدين حرصهما على دعم كل الجهود الرامية إلى خدمة المواطنين والمزارعين، وتعزيز صمودهم في وجه التحديات.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية