دراسة.. وفاة آلاف الأشخاص سنويا ببريطانيا بسبب الأغذية المعالجة

دراسة.. وفاة آلاف الأشخاص سنويا ببريطانيا بسبب الأغذية المعالجة
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "(إيه. بي. ميديا) أن الخبراء الذين أجروا البحث قالوا إنهم يعتقدون بوجود علاقة بين تناول الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة خطورة الوفاة المبكرة.
يشار إلى أنه تم التوصل سابقاً لوجود علاقة بين الأغذية فائقة المعالجة، والتي تشمل الآيس كريم واللحوم المصنعة والمشروبات الغازية، وضعف الصحة، بما في ذلك زيادة خطورة الإصابة بالبدانة وأمراض القلب والسرطان والوفاة المبكرة.
وغالباً ما تحتوي هذه الأنواع من الأطعمة على مستويات مرتفعة من الدهون المشبعة والأملاح والسكر والمواد المضافة، التي يقول الخبراء إنها تترك مجالاً أقل للأطعمة الأكثر فائدة غذائياً في النظام الغذائي للأشخاص.
وأوصى الخبراء في الدراسة الجديدة، التي تم نشرها في "الدورية الأميركية للطب الوقائي"، الحكومات بإصدار توصيات غذائية بهدف خفض استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة.
وفحص الخبراء بيانات ثماني دول حول العالم، وخلصوا إلى أن الأطعمة فائقة المعالجة بلغت نسبتها 53 بالمئة من استهلاك السعرات الحرارية في بريطانيا - وهي ثاني أعلى نسبة بعد الولايات المتحدة التي سجلت 55 بالمئة.
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