دراسة.. وفاة آلاف الأشخاص سنويا ببريطانيا بسبب الأغذية المعالجة

MENAFN - Palestine News Network ) لندن -PNN- خلصت دراسة إلى أن الآلاف من حالات الوفاة السنوية التي يتم تسجيلها في بريطانيا ربما تكون مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "(إيه. بي. ميديا) أن الخبراء الذين أجروا البحث قالوا إنهم يعتقدون بوجود علاقة بين تناول الأطعمة فائقة المعالجة وزيادة خطورة الوفاة المبكرة.

يشار إلى أنه تم التوصل سابقاً لوجود علاقة بين الأغذية فائقة المعالجة، والتي تشمل الآيس كريم واللحوم المصنعة والمشروبات الغازية، وضعف الصحة، بما في ذلك زيادة خطورة الإصابة بالبدانة وأمراض القلب والسرطان والوفاة المبكرة.

وغالباً ما تحتوي هذه الأنواع من الأطعمة على مستويات مرتفعة من الدهون المشبعة والأملاح والسكر والمواد المضافة، التي يقول الخبراء إنها تترك مجالاً أقل للأطعمة الأكثر فائدة غذائياً في النظام الغذائي للأشخاص.

وأوصى الخبراء في الدراسة الجديدة، التي تم نشرها في "الدورية الأميركية للطب الوقائي"، الحكومات بإصدار توصيات غذائية بهدف خفض استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة.

وفحص الخبراء بيانات ثماني دول حول العالم، وخلصوا إلى أن الأطعمة فائقة المعالجة بلغت نسبتها 53 بالمئة من استهلاك السعرات الحرارية في بريطانيا - وهي ثاني أعلى نسبة بعد الولايات المتحدة التي سجلت 55 بالمئة.