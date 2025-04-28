اجتماع حاسم مرتقب يحدد مصير أنشيلوتي مع ريال مدريد

MENAFN - Palestine News Network ) يرشلونة -PNN- ذكرت تقارير صحفية أن مستقبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع فريق ريال مدريد الإسباني سيُحسم قريبا، في ظل توقعات بانعقاد اجتماع مرتقب يجمع المدرب البالغ من العمر 65 عاما مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدير التنفيذي خوسيه أنخيل سانشيز.

ويأتي ذلك بعد خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا وخسارته أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا، مما جعل مستقبل أنشيلوتي مع الفريق يبدو غامضا، وسط توقعات بعدم تمديد تعاقده الذي ينتهي في يونيو 2026، وفق ما أفادت به صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأكد أنشيلوتي بنفسه مطلع الأسبوع الجاري أن مصيره سيُحسم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما أوضحت "ماركا" أن القرار قد يصدر "خلال ساعات قليلة"، مشيرة إلى أن تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الألماني، يترقب تطورات الموقف ويُعد المرشح الأبرز لخلافته.

كما أشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن المواجهة المرتقبة ضد برشلونة يوم 11 مايو قد تكون حاسمة في تقرير مصير أنشيلوتي، خاصة في ظل تصدر برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وفي المقابل، ازدادت التكهنات حول إمكانية انتقال أنشيلوتي لتولي تدريب منتخب البرازيل، إذ ذكرت قناة "سكاي سبورتس" وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن المدرب الإيطالي قد يتولى المنصب قبل فترة المباريات الدولية في يونيو المقبل.

يُذكر أن أنشيلوتي عاد إلى تدريب ريال مدريد في صيف 2021، وحقق مع الفريق لقبين في دوري أبطال أوروبا خلال فترتيه مع النادي، الأولى بين عامي 2013 و2015، والثانية الحالية.

