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ماليزيا والمالديف تؤكدان أهمية الحل السلمي للقضية الفلسطينية وفق القانون الدولي

ماليزيا والمالديف تؤكدان أهمية الحل السلمي للقضية الفلسطينية وفق القانون الدولي

2025-04-28 06:11:35
(MENAFN- Palestine News Network ) كوالالمبور / PNN - أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ورئيس جمهورية المالديف محمد معزو، أهمية حل القضية الفلسطينية عبر الوسائل السلمية بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشاد إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع معزو الذي يزور ماليزيا حاليا، بقرار المالديف الأخير بمنع دخول الإسرائيليين إلى أراضيها، احتجاجا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

من جهته، جدد الرئيس المالديفي تضامن بلاده مع القضية الفلسطينية، مؤكدا التزام المالديف بدعم حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عنها عبر مختلف المنابر الدولية، والدعوة إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي بيان مشترك، أكد المسؤولان التزامهما بتعزيز تضامن الأمة الإسلامية والتمسك بالقيم الحقيقية للإسلام، كما ناقشا قضايا دولية مهمة أبرزها النزاعات التي تؤثر في المسلمين عالميا، مشددين على أهمية إيجاد حلول عادلة ومستدامة لهذه التحديات.

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